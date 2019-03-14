Yılmaz’dan gençlere ’TeknoToroslar’ sözü

Cumhur İttifakı MHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Atsız AfşınYılmaz, kurum gezileri kapsamında Nihal Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’niziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyecilik anlayışlarında en önemsedikleri konulardan birinin gençlerin nitelikli veeşit imkanlarda eğitim alması olduğunu kaydeden Yılmaz, “Eğitimde ülkece bazıeksikliklerimiz var, hükümetimiz bunları hızla gidermeye çalışıyor ancak belediyeolarak bizimde üzerimize düşen şeyler olacak. Çocuklarımızın eksik kaldıklarınoktalarda bu eksiklikleri gidermeyi biz görevimiz olarak görüyoruz" dedi.

"Gençliğin fırsat merkezi, ’TeknoToroslar’"

Gençlerin önündeki eğitim eşitsizliği engelini kaldırmak ve dünyayla aynı fırsatlarısunmak adına ’TeknoToroslar’ projesini Toroslar’da hayata geçireceklerini ifade edenYılmaz, Türkiye’nin en iyi teknoloji üniversitelerinde bulunan altyapıyı ’TeknoToroslar’da gençlerin hizmete sunacağını açıkladı. İleri teknoloji çıktılarını tasarlamak, üretmek ve geliştirmek isteyen tüm gençlerin buradan faydalanabileceğini söyleyen Yılmaz, “Teknoloji hızla gelişiyor, Toroslar’da 3Dyazıcıların olduğu, simülasyon sistemlerinin bulunduğu, yazılımların üretildiği, kodlamaların yapılacağı bir merkez kuracağız. Yetenekli olan tüm gençlerimize burada yeni teknolojileri öğretecek, eğitimler vereceğiz. Ben Toroslar’da hiçbir gencin, maddi imkansızlıktan dolayı üretemediğini iddia etmesini istemiyorum. Gerekli altyapıyı sağlayacak, üretmek isteyen gençlerimize yeni fırsatlar sunacağız.Artık ülke olarak teknolojiyi tüketen, satın alan konumundan, üreten satan konumuna geçeceğiz. Bunu da Toroslar’ın zeki, çalışkan gençleri ile başaracağız" diye konuştu.

Seçim çalışmaları kapsamında Selçuklar Mahallesi’nde esnafla da bir araya gelenYılmaz, esnafların ilçenin bel kemiği olduğunu ve şehrin ekonomisini dinamik tutmadakilit rol oynadıklarını söyledi. Esnafı her zaman destekleyeceklerinin ve ilçedekiesnafların gelirlerini artırmak için çeşitli projeler geliştirdiklerinin altını çizen Yılmaz,“Gelirimizi artırmak, ilçe ekonomimizi canlandırmak için yapacağımız birçok şey var.İlk olarak Toroslara diğer ilçelerden daha fazla insan çekmenin yollarını uygulamamızgerekiyor. Nasıl Şehir Hastanesi ile birlikte ilçemizin değeri bir anda artış gösterdi,bunun gibi insan hareketliliğini sağlayacak yatırımlarla Toroslar esnafınıkalkındıracağız" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar gelişecek esnaf kazanacak"

Mersin’in sosyal hayatını Toroslar’a çekeceklerini belirten Yılmaz, “Mersin’deçocukların sosyalleşebileceği, ailelerin çocuklarını götürüp hem eğitici hem eğlencelibir gün geçirmesini sağlayabileceği bir yer yok. Bu bizim için de çocuklarımızıngelişimi için de çok büyük bir eksiklik. Kuracağımız Çocuk Vadisi ile hem bu eksiğigidereceğiz hem de ilçemizde gün içerisinde daha fazla insanın hareketinisağlayacağız" şeklinde konuştu.

Çocuk Vadisi ile çocuklar için ayrı bir dünya kuracaklarının altını çizen Yılmaz, vadiiçerisinde modern ve geleneksel çocuk oyun alanları, dijital oyun alanları, çocuktiyatrosu, çocuk sineması, sanat kurs merkezleri, uzman pedagog ve çeşitli atölyelerbulunacağını bildirdi.