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Spor Yılmaz Vural’ın sağlık durumu nasıl?
Spor

Yılmaz Vural’ın sağlık durumu nasıl?

Yılmaz Vural yoğun bakımdan çıktı mı? | Koronavirüs testi pozitif çıkan ve yoğun bakıma kaldırılan teknik direktör Yılmaz Vural’ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Yılmaz Vural’ın sağlığı nasıl oldu? | Yılmaz Vural taburcu oldu mu?

Yeniakit Publisher
2020-12-07 16:55:00 -
Yılmaz Vural’ın sağlık durumu nasıl?

Teknik direktör Yılmaz Vural koronavirüse yakalanmış ve tedavi için hastaneye kaldırılmıştı. Yılmaz Vural’ın sağlığının nasıl olduğunu merak ediliyor. Peki, Yılmaz Vural sağılık durumu için açıklama yapıldı mı?

Yılmaz Vural’ın sağlık durumu nasıl?

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, teknik direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Çuhadaroğlu, "Yılmaz Vural, bir süredir hastanemizde Kovid-19 nedeniyle takibimizdeydi. Hastanemize yattıktan bir iki gün sonra da solunum sorunu nedeniyle yoğun bakıma alıp entübe ederek solunum desteği ile takip ediyorduk. Bu süreç de olumlu gelişti. Kendisini iki gün önce de solunum cihazından ayırdık" diye konuştu.

Yılmaz Vural'ın taburcu edilmesi ile ilgili henüz bir tarih veremediklerini kaydeden Çuhadaroğlu şunları kaydetti:

"İki günlük takiplerimizde de her şey yolunda gitti. İzlediğimiz parametreler olumlu olarak ilerledi. Şu sıralarda da normal servis odasını hazırlamaktayız. Belki de şu an konuşurken normal odaya çıkmış olacak. Yılmaz Vural'ın durumu şu an gayet iyi. Bizimle sürekli işbirliği yaparak çalışmamızı rahatlatan eşine ve ailesine de teşekkür ederim. Bu süreçte Türk tıbbı ciddi bir deneyim kazandı. Hayali tedavi yöntemleriyle değil kendi deneyimlerimizi uygulayarak hocamızı oldukça olumlu bir yere getirdik. Basından ve sevenlerinden kendisine gösterilen ilgiyi aktardık. O da herkese teşekkür etti. Yılmaz hocanın ne zaman hastanemizden çıkacağıyla ilgili takvim vermek zor. Ek rehabilitasyon uygulamaları da olacak. Katta da takibi devam edecek. "

Çuhadaroğlu ayrıca koronavirüsten korunmak için herkesin aynı titizlikle yaşamını sürdürmeye dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

Yılmaz Vural'ın eşi Seda Vural da, deneyimli teknik adamın herkese çok selam söylediğini ifade ederek şunları aktardı:

"Öncelikle Çağlar Çuhadaroğlu'na ve hastane çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Bize çok ilgi gösterdiler ve eşime çok iyi bakıldı. Kendilerine çok güvendim. İnsanın doktoruna güvenmesi çok önemli. Yılmaz Vural'ın sağlığı yerinde, hepinize çok selam söyledi ve çok da teşekkür etti. Yılmaz Vural, kendisine gösterilen ilgiden bahsedince çok duygusallaştı. Zaten duygusal biri ve çok etkilendi. Yılmaz ayrıca ailenin de çok önemli olduğunu, herkesin ailesine dört elle sarılması gerektiğini söyledi."

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