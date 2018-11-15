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Yılmaz Vural: Fenerliler, Sadettin Saran'ın locasını bastı! Beni görünce...

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, Sadettin Saran'ın locasında maç izlerken Fenerbahçeli taraftarların odayı bastığını, kendisini görünce tezahüratlara başladıklarını söyledi.

15 Kasım 2018 Perşembe 12:56
Yılmaz Vural: Fenerliler, Sadettin Saran'ın locasını bastı! Beni görünce...

Adana Demirspor ile anlaşma sağlayan teknik direktör Yılmaz Vural, A Spor'a Fenerbahçe'yle ilgili özel açıklamalarda bulundu.

​Fenerbahçe'nin, kendi camiasına umut vaat etmediğini söyleyen Vural, Sadettin Saran'ın locasında maçı izlediği sıralarda taraftarların locayı bastığını anlattı.

Vural, "Fenerbahçe, camiasına umut vaat ediyor mu sizce?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Etmiyor. Neden etmiyor? İşte ben maçtaydım. Sadettin Saran beyin locasında maçı izledim. Locayı bastı taraftarlar ve beni gördükten sonra hepsi döndü Yılmaz Vural diye tezahürat yaptı. Dedim ki yav anket yapıyorsunuz. Halka soruyorsunuz. Her şeyde öndeyiz. Birkaç dostum hariç, bana inanan birkaç arkadaşım hariç Yılmaz Vural ismini telaffuz etmekten acayip çekiniyorlar. Ne yaptık insanlara bilmiyorum. O açıdan da kırgınım."

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 12:56
  1. Adana
  2. Yılmaz Vural
  3. Sadettin Saran
  4. Fenerbahçe
  5. Fenerbahçe taraftarları

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