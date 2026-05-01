ABD donanmasına İran mayınlarına karşı yapay zeka desteği!

ABD Deniz Kuvvetleri'nin, Hürmüz Boğazı’nda İran tarafından yerleştirildiği öne sürülen mayınları tespit etmek amacıyla yapay zeka destekli sistemlere yatırımını artırdığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, donanmanın boğazdaki mayınları temizlemek için çalışmalar yürüttüğünü açıklarken, söz konusu su yolunun kapanmasının küresel ekonomi üzerinde ciddi risk oluşturduğu ifade edildi.

100 milyon dolarlık yapay zeka hamlesi

Bu kapsamda ABD donanması, San Francisco merkezli yapay zeka şirketi Domino Data Lab ile yaklaşık 100 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladığı belirtildi.

Sözleşmenin, insansız su altı araçlarının yeni mayın türlerini daha hızlı tespit edebilmesini sağlayacak bir yazılımın geliştirilmesini kapsadığı aktarıldı.

Şirketin operasyon sorumlusu Thomas Robinson, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Mayın tespiti ve temizleme görevi eskiden gemilere dayanıyordu, artık bu görev yapay zekaya kayıyor” dedi.

Süre haftalara indi

Projeye göre, yapay zeka destekli sistemler farklı sensörlerden gelen verileri birleştirerek mayın tespitinde daha hızlı ve doğru sonuçlar üretebilecek.

Daha önce bu sistemlerin güncellenmesinin altı aya kadar sürebildiği, ancak yeni teknoloji sayesinde bu sürenin günlere indirildiği belirtildi.

Robinson, bu gelişmenin özellikle Orta Doğu’daki kriz bağlamında önemine dikkat çekerek, farklı bölgelerde eğitilen sistemlerin kısa sürede Hürmüz Boğazı’na adapte edilebileceğini ifade etti.

Küresel ticaret açısından kritik

Uzmanlar, deniz altı mayınlarının temizlenmesinin haftalar hatta aylar sürebileceğini, bu durumun da küresel enerji ve ticaret akışını doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor.

ABD Donanması’nın söz konusu yatırımı, bölgedeki gerilim ve deniz güvenliği risklerinin arttığı bir dönemde geldi.

