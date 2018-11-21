Yılmaz Vural: Aliciğim beni unutma

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, CNN Türk'te yayınlanan 40 programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Vural, Buket Aydın'ın sorduğu, "Ali Koç olduğu müddetçe Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmanız imkansız mı?" sorusuna, "Başkan Ali Koç olduğu sürece benim oraya teknik direktör olma şansım çok fazla. Beni çok iyi tanır. 20 sene önce Ali ile bir sohbet ettik. Çok gençti. 'Hocam en büyük idealim bu takıma başkan olmak' dedi. O hayalini gerçekleştirdi. Ali Koç orada olduğu müddetçe benim orada olma şansım çok fazla" dedi.

"Taraftar beni istiyor, getirin kardeşim"

Tecrübeli hoca, "Bir yöneticiyi aradım, 'Benim bir takıma gitme durumum var eğer beni alma gibi bir tasarrufunuz varsa cevap verin' dedim. O yönetici de, 'Koeman ile devam ediyoruz. Birkaç maç alırsa onunla devam edeceğiz. Eğer onunla devam etmezsek siz de bizim gündemimizdeki hocalardan birisiniz.' dedi. Taraftar beni istiyor. Getirin kardeşim. Yapamazsak 'yuh sana' deyin." ifadelerini kullandı.

"Aliciğim beni unutma, ihtiyacın olursa buradayım"

Yılmaz Vural, "Bütün Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başarılı olması için duacı. Takıma 50 milyon dolar hibe etti. Darboğazda böyle destek gelmesi Fenerbahçe için büyük bir şans. Takım kaybediyor yine 40 bin kişi geliyor. Çünkü taraftar inanıyor. Aliciğim beni unutma. İhtiyacın olursa buradayım." dedi.