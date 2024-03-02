Yılmaz Tunç duyurmuştu! 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği netleşti! İşte yeni yargı paketinin detayları

8. yargı paketi düzenlemesi TBMM'de kabul edildi. Düzenlemenin kabul edilmesiyle birlikte yeni yargı paketinin içeriği de netleşmiş oldu. Peki yeni yargı paketinde neler var? 8. yargı paketinin içeriği ne, af çıkacak mı? Merak edilen sorular düzenlemenin TBMM'de kabul edilmesiyle birlikte belli oldu.

8. YAGI PAKETİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

8 . yargı paketi TBMM'de kabul edildi. Ancak düzenlemenin yasalaşması için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Düzenlemenin birkaç gün içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

8. YARGI PAKETİNİN İÇERİĞİNDE NE VAR?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç düzenlemenin TBMM'deki görüşmeleri devam ederken şu açıklamalarda bulunmuştu:

Buradaki amaç yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, vatandaşlarımızın adalet hizmetlerinden memnuniyetinin en üst seviyeye çıkartmak, yargının hızlandırılmasına yönelik usuli düzenlemeleri hayata geçirmek. Yine Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) süreç içerisinde iptal ettiği usule ilişkin maddeler vardı, onların düzenlenmesine yönelik maddeler var. Suçla etkin mücadele, terörle etkin mücadele bakımından önemli gördüğümüz hususlar var. Kişisel verilerin korunması hassasiyetle korunması gerekiyor. Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin yurt dışına aktarılması hususunda sorumlulukları belirleyen, o şirketlere veri sorumlusu ve onların cezai mahiyelerini belirleyen önemli düzenlemeler var. Türk Ceza Kanunu'nun hem suç örgütleri bakımından hem de terör örgütleri bakımından 220 ve 314'üncü maddeleri var. O maddelerde, 'Örgüt üyesi olmamakla beraber, örgüt adına suç işleyen kişi örgüt üyesi gibi cezalandırılır' maddesi vardı. AYM bunu iptal etti. Bunu ağır bir yaptırım olarak gördü, orantılı bir ceza değil şeklinde bir gerekçe ile iptal söz konusu oldu. Bu iptal neticesinde yasal düzenlemeyi gerçekleştirmek gerekiyor. Terörle mücadelede bir zafiyetin olmaması gerekiyor.

9. YARGI PAKETİ GELİYOR

Yargılamaların uzun sürmemesi noktasındaki çalışmaların devam ettiğini kaydeden Bakan Tunç, "Yargının hızlandırılması hem bu teklifte var hem de 9'uncu Yargı Paketi hazırlıklarını neredeyse tamamladık. Seçimden sonra da 9'uncu Yargı Paketi'ni gündeme getireceğiz. Orada da yargının hızlandırılmasına yönelik, Ceza Mahkemesi Kanunu'ndan cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya ve suçla mücadeleye yönelik önemli tekliflerimiz, düzenlememiz olacak ve milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız" diye konuştu.

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AF ÇIKACAK MI?

Geçtiğimiz haftalarda Bakan Tunç yargı paketinin detaylarını açıklamıştı. 8. Yargı Paketi çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “ Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların" dedi.

Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması noktasında büyük bir beklenti olduğuna dikkat çeken Tunç, "Suç, işleyenin yanına kar kalmaması lazım. Yani 2 yılın altında cezaya hüküm giyen biri, koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestliği de dikkate aldığımızda hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye oluyor.

Bu da toplumda bir cezasızlık algısına neden oluyor. Bu anlamda denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl şeklinde değil de bir oran getirerek, beşte 1 olabilir, bu tabii milletvekillerimizin takdirindedir. “ ifadelerini kullandı.