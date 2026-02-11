Yılmaz Tunç, Akın Gürlek’e bayrağı devretti! Adalet Bakanlığı'ndan yeni dönem
Türkiye’nin hukuk ve adalet sisteminin kalbi olan Adalet Bakanlığı’nda önemli bir bayrak değişimi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle, görevi devreden Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı makamını Akın Gürlek’e teslim ediyor.
Görev süresi boyunca yargı reformlarından sivil anayasa çalışmalarına kadar pek çok önemli başlıkta ter döken Yılmaz Tunç, devir teslim töreninde duygusal bir veda konuşması gerçekleştirdi. "Devletimize ve milletimize hizmet etmek en büyük onurdur" diyen Tunç, görevini büyük bir güvenle Akın Gürlek’e devrettiğini belirtti. Tunç, özellikle hukuk devletinin güçlendirilmesi ve vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması adına atılan adımların takipçisi olacağını vurgulayarak, mesai arkadaşlarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.
