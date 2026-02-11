21 haftada yenen 27 gol: Beşiktaş'ın savunma 4'lüsü sabit kalmadı: Yok artık!
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 21 haftada sadece bir kez üst üste aynı savunma dörtlüsüyle maça çıktı. Bu süreçte toplam 27 gol yendi.
Beşiktaş'ta savunma dörtlüsü hiç oturmadı. Bu sezon 21 haftada sadece 1 kez aynı 4'lü, üst üste 1 maça çıktı. Geri kalan karşılaşmalarda isimler sürekli değişti. Transfer döneminin ardından da bu hareketliliğin sürmesi bekleniyor. Kartal'ın 21 mücadelede yediği 27 gol, ciddi bir sorun...
Beşiktaş'ın ezeli rakiplerinin aynı süreçte kalelerinde gördükleri gol sayıları şöyle: Galatasaray: 14 Fenerbahçe: 18 Trabzonspor: 23
Fakat Siyah-Beyazlılar'dan daha az gol yiyenler sadece 3 ezeli rakibi değildi. Başka takımlar da bu anlamda ön plana çıktı.
Süper Lig'de Kartal'dan daha iyi savunma performansı sergileyen diğer kulüpler: Göztepe: 12 gol yedi Başakşehir: 22 gol yedi Samsunspor: 24 gol yedi Kocaelispor: 22 gol yedi Alanyaspor: 24 gol yedi
Beşiktaş'ın uzun vadeli hedeflerine ulaşması için defans hattında istikrar sağlaması şart... Aksi halde gelecek sezonlarda da benzer sıkıntılar yaşanabilir.
