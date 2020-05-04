Yılmaz Özdil'in villasıyla ilgili sıcak gelişme
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Sözcü'de yazan Yılmaz Özdil’in ilçedeki müthiş manzaralı lüks villasında yapıldığı iddia edilen imar usulsüzlükleri ile ilgili inceleme başlattı. Araştırma ve inceleme sonucunda gerekiyorsa soruşturma açılacağı öğrenildi.
Sözcü'de kalem oynatan Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'de 2017 yılında eşi Hülya Özdil adına satın aldığı kaba inşaat halindeki villasında ruhsata aykırı inşaat yaptığı iddiaları üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Yılmaz Ozdil'in eşi adına kayıtlı villa için basında çıkan haberleri ihbar kabul ederek konu ile ilgili inceleme başlattı.
İmar Suçları Bürosu inceleyecek
Başsavcı Şükrü Arslan'ın talimatıyla başlatılan inceleme kapsamında İmar Suçları Bürosu konuyu inceleyecek.
Araştırma ve inceleme sonucunda gerekiyorsa soruşturma açılacağı öğrenildi.
Ruhsat 142 metrekare, villa 310!
Sabah'ın haberine göre; Yılmaz Özdil'in villasına 142 metre kare için ruhsat alınmış kaçak yapılan inşaat çalışması sonucu villa 310 metrekareye çıkarılmıştı. Villaya; 18 metrekare müştemilat, 9 metrekare depo, 13,5 metrekare jeneratör odası, 81 metrekare bodrum kat ve 45,5 metrekare balkon ilavesi yapıldığı belirlenmişti.