  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Yılmaz Özdil'in villasıyla ilgili sıcak gelişme

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Sözcü'de yazan Yılmaz Özdil’in ilçedeki müthiş manzaralı lüks villasında yapıldığı iddia edilen imar usulsüzlükleri ile ilgili inceleme başlattı. Araştırma ve inceleme sonucunda gerekiyorsa soruşturma açılacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 20:54:00 - 2020-05-04 21:01:04
Yılmaz Özdil'in villasıyla ilgili sıcak gelişme

Sözcü'de kalem oynatan Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'de 2017 yılında eşi Hülya Özdil adına satın aldığı kaba inşaat halindeki villasında ruhsata aykırı inşaat yaptığı iddiaları üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Yılmaz Ozdil'in eşi adına kayıtlı villa için basında çıkan haberleri ihbar kabul ederek konu ile ilgili inceleme başlattı.

İmar Suçları Bürosu inceleyecek

Başsavcı Şükrü Arslan'ın talimatıyla başlatılan inceleme kapsamında İmar Suçları Bürosu konuyu inceleyecek.

Araştırma ve inceleme sonucunda gerekiyorsa soruşturma açılacağı öğrenildi.

Ruhsat 142 metrekare, villa 310!

Sabah'ın haberine göre; Yılmaz Özdil'in villasına 142 metre kare için ruhsat alınmış kaçak yapılan inşaat çalışması sonucu villa 310 metrekareye çıkarılmıştı. Villaya; 18 metrekare müştemilat, 9 metrekare depo, 13,5 metrekare jeneratör odası, 81 metrekare bodrum kat ve 45,5 metrekare balkon ilavesi yapıldığı belirlenmişti.

Yılmaz Özdil'in arsası yürüyor mu? Çarpıcı iddia
Yılmaz Özdil'in arsası yürüyor mu? Çarpıcı iddia

Gündem

Yılmaz Özdil'in arsası yürüyor mu? Çarpıcı iddia

Konuyu kaleme alan gazeteci konuştu: Ticari alana usulsüz villa yaptı
Konuyu kaleme alan gazeteci konuştu: Ticari alana usulsüz villa yaptı

Gündem

Konuyu kaleme alan gazeteci konuştu: Ticari alana usulsüz villa yaptı

Turgay Güler'den 'yürüyen arsa' paylaşımı: Yılmaz Özdil bu işin kitabını yazmış
Turgay Güler'den 'yürüyen arsa' paylaşımı: Yılmaz Özdil bu işin kitabını yazmış

Gündem

Turgay Güler'den 'yürüyen arsa' paylaşımı: Yılmaz Özdil bu işin kitabını yazmış

Yılmaz Özdil’in villa skandalı büyüyor! Çarpıcı bilgiler ortaya çıktı
Yılmaz Özdil’in villa skandalı büyüyor! Çarpıcı bilgiler ortaya çıktı

Gündem

Yılmaz Özdil’in villa skandalı büyüyor! Çarpıcı bilgiler ortaya çıktı

Yılmaz Özdil'in villası ne kadar?
Yılmaz Özdil'in villası ne kadar?

Gündem

Yılmaz Özdil'in villası ne kadar?

"Bidon kafa" Yılmaz Özdil'in foyası ortaya çıktı! İmar affını böyle eleştirmiş

Gündem

"Bidon kafa" Yılmaz Özdil'in foyası ortaya çıktı! İmar affını böyle eleştirmiş

İşte Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki 7 milyon dolarlık villası
İşte Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki 7 milyon dolarlık villası

Gündem

İşte Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki 7 milyon dolarlık villası

Yılmaz Özdil'in villası için harekete geçildi
Yılmaz Özdil'in villası için harekete geçildi

Gündem

Yılmaz Özdil'in villası için harekete geçildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı