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Yılmaz Özdil'in villası için karar

Sözcü'de kalem oynatan Yılmaz Özdil'in yalan beyan vererek aldığı Yapı Kayıt Belgesi'nin iptal edilmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, villanın yıkılması emrini verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:05:00 -
Yılmaz Özdil'in villası için karar

Sözcü'de kalem sallayan Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'deki villasının ruhsata aykırı birçok bölümün bulunduğunun belirlenmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığa bağlı il müdürlüğü ekiplerinin tespitleri sonucu, Özdil'in villa için yalan beyan vererek aldığı Yapı Kayıt Belgesi dün iptal edildi. Sabah'ın haberine göre, Bakanlık, Bodrum Belediyesi'ne yıkım emri verdi. Belediye üç gün içerisinde yıkımı gerçekleştirmek durumunda. Yapmazsa bakanlık belediye hakkında suç duyurusunda bulunacak; 3 hafta içinde de kaçak kısımların yıkımını gerçekleştirecek.

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, dün villada inceleme yaptılar. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı doğrultusunda harekete geçen ekipler, Özdil'in imar barışı sonrasında kaçak yaptığı uydu fotoğraflarından belirlenen 45 metrekarelik teras ve müştemilatı inceleyerek fotoğrafladılar. Ekiplerin tespitlerinin ardından Özdil'in villasındaki imara aykırı olarak yapıldığı belirlenen alanlar için Bodrum Belediyesi'ne yıkım emri verildi.

Yalan beyan veren Özdil'in eşi hakkında suç duyurusu

Bu arada, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü "Kamu görevlilerine yalan beyanda bulunan" Yılmaz Özdil'in Eşi Hülya Özdil hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı doğrultusunda Hülya Özdil üzerine kayıtlı villanın olduğu bölgede bulunan 4 villa ve bölgede imar barışı sonrasında yapılan çok sayıda villayla ilgili de inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında Hülya Özdil üzerine kayıtlı villanın bulunduğu 349 ada da bulunan 3,4,5 ve 6 nolu parsellerin durumu ayrıntılı olarak araştırılacak. Hülya Özdil adına kayıtlı villa, 4'üncü parselde yer alıyor.

142'den 310 m2'ye çıkardı

Özdil'in ilk olarak 2017'de aldığı ve 'ticari alan' statüsünde olan yapıyı "Cins değişikliği" ile villaya çevirdiği ve daha sonra 142 metrekarelik villayı, bodrum kat, teras ilavesi gibi kaçak yapılarla 310 metrekareye çıkardığı uydu fotoğrafları ile tespit edilmişti.

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Yorumlar

sizofren savar

HIRSIZ VARRRRRRR....
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vedat uşaklıgil ataseven

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