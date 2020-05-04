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Yılmaz Özdil'in villası için harekete geçildi

Sözcü'de kalem oynatan Yılmaz Özdil’in eşi Hülya Özdil adına aldığı Bodrum Bitez’deki villada, İmar Barışı’ndan sonra kaçak inşaat yaptığı iddiası üzerine, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 16:38:00 -
Yılmaz Özdil'in villası için harekete geçildi

Sözcü'de kalem sallayan Yılmaz Özdil’in Aktur sitesinde bulunan evini parsel kaydırma yöntemiyle evini büyüttüğü iddialarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı soruşturma başlattı. Bakanlık yetkilileri evin ada parselini inceledi.

Muğla Çevre ve Şehircilik müdürlüğü personeli ise Yılmaz Özdil’in evine gelerek incelemelerde bulundu. Özdil’in evini ve evinin yanında bulunan 2 evi de incelemeye alan ekipler, evin alt kısmında bulunan sahildeki yapıları incelemek üzere kayıt açtı.

Bodrum Belediye Başkanı işin peşinde olduğunu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Bitez-Aktur’da basına konu olan parsel ve mülkle ilgili Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleriyle inceleme yaptım. İnceleme sonuçlanınca kamuoyu tüm detaylarıyla bilgilendirilecektir” açıklaması yaptı.

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