Yılmaz Özdil'in arşivi ayağına dolandı! Hayaller turizm merkezi, gerçekler Yalım’ın metresi

CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara’da bir oteldeyken, rüşvet operasyonu kapsamında Mali Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ancak olayın Mali Şube’nin yanında Ahlak Masası ile ilgili olduğu da anlaşıldı!.. Zira ekiplere kapıyı yarı çıplak açan CHP’li Yalım’ın, evladı yaşındaki, henüz 21’indeki belediye personeli S.A. ile birlikte olduğu belirlendi.

Yalım’ın 2020 senesinde attığı bir tweet’te, hükümete ahlak dersi vermeye kalktığı görüldü. Zira Yalım, CHP’nin iktidara gelmesi durumunda “Siyasi Ahlak Yasası’nı getireceğini” söylemişti. Günün fıkrası olarak gündem olan paylaşım görenleri güldürdü.

ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞ

Yalım’ın rezilliği tüm Türkiye’nin gündemine otururken, kimlerin CHP’li Başkan ile aynı kayıkta olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Başta Uşak Belediye Başkanı’nı savunan, gelen tepkilerin ardından özür dileyen Özgür Özel gündemi meşgul ederken, geçmişte Yalım’ı öve öve bitiremeyenlerin olduğu da fark edildi.

Zira Yılmaz Özdil isimli CHP yandaşının, kendi YouTube kanalında yaptığı bir konuşmada, Yalım için ipe sapa gelmez güzellemeler yapması dikkat çekti.

Söz konusu videoya Yılmaz Özdil’in şunları söylediği görüldü:

“Uşak mesela Özkan Yalım kazandı. CHP milletvekiliydi, şimdi Uşak Belediye Başkanı.

Dile kolay, Uşak’ı 35 yıl sonra CHP’ye kazandırdı. ‘Uşak’a kaçak mülteci sokmayacağım’ diyor.

Evet. Hiçbir kaçak Afgan’a, hiçbir Suriyeliye iş yeri açma ruhsatı vermeyeceğim dedi.

Ben şehrimde artık kaçak mülteci istemiyorum kardeşim.

Turizm merkezi yapacak. Karaağaç Göleti’ne suni plaj yapacak Eskişehir’deki gibi.

Şehir merkezinden üniversiteye kadar raylı sistem kuracak. Her mahalleye kreş açacak.

Köylüye alım garantili üretim yaptıracak. Belediye alacak, halka sunacak.”