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Sosyal Medya Yılmaz Özdil'i kıskandıran 'Atatürk' sömürüsü! Mustafa Kemal'e benzeyen adama ilişkin flaş iddia
Sosyal Medya

Yılmaz Özdil'i kıskandıran 'Atatürk' sömürüsü! Mustafa Kemal'e benzeyen adama ilişkin flaş iddia

Yeniakit Publisher
2023-11-02 18:32:00 - 2023-11-02 18:56:33

Mustafa Kemal'e benzeyen bir adamın bu özelliği sebebiyle TikTok'ta açtığı canlı yayında 1 milyon TL topladığı iddia edildi.

Sosyal medyada viral olan görüntülerde Mustafa Kemal'e benzerliğiyle dikkat çeken adam, TikTok'ta canlı yayın açtı.

Adamın Mustafa Kemal'e fiziken benzerliğini kullanarak 1 milyon TL topladığı iddia edildi.

Videoya, Mustafa Kemal'e ilişkin yazdığı kitabıyla milyonları cebine indiren Yılmaz Özdil'in "kıskançlıktan çatladığı" yorumu yapıldı.

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, "Atatürk bile Atatürk olmasından bu kadar faydalanmadı" şeklinde mesaj paylaştı.

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