Yılmaz Özdil'e sert cevap: İlk kez angut biri de yorumlamış oldu

Almanya'daki BIG Partisi Berlin Eyalet Başkanı İsmet Mısırlıoğlu, Sözcü'de kalem oynatan Yılmaz Özdil'in dünyanın en büyük gıda fuarı Anuga ile ilgili yazısına cevap verdi.

Mısırlıoğlu, "Anuga'yı tarihinde ilk kez ana mesajını anlayamamış angut biri de yorumlamış oldu." ifadelerini kullandı.

Mısırlıoğlu'nun Yeni Akit için yazdığı, "Anuga'yı angutlar yorumlarsa..!" başlıklı yazısı şöyle:

Dünyanın en büyük gıda fuarı kapılarını kapattı.

Her yıl Köln'de düzenlenen etkinliğe dünya markaları ve yeni şirketler katıldı.

Ülkeler burada büyük bütçeler harcayarak tanıtım yapıyor. Ürünleri için yeni piyasalar buluyor.

Anuga her yıl belli konuları bir konsept dahilinde ön plana çıkartıyor.

Gıda sektörünün dünyada seyrettiği maceraya dikkat çekiyor. Yeni trendleri araştırıyor ve sergiliyor.

Güncel gıda politikalarının altını çiziyor.

Bunu yaparken süreklilik ilkelerine önem veriyor.

Bu yıl dört konuya (key topics) odaklandı.

Bu konulardan az sonra bahsedeceğim.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Anuga gıda fuarı hakkında uzunca bir yazı kaleme aldı.

Almanca bilmiyor olmasından olacak ki Köln'e fuara giden gazeteci bir dostunu aramış.

Ondan fuar hakkında sözde ayrıntılı bilgi almış.

Yazıyı okuyunca sanıyorsun ki Yılmaz Özdil başka bir ülkedeki fuarı anlatıyor.

Aman Allah'ım ayağımızın dibinde olmuş bir olayı insan bu kadar mı çarpıtır.

İnanın şok oldum.

Organizatörler bu yazıyı okumuş olsa acaba ne düşünürlerdi? 'Türkiye'de hiç gazeteci yok mu' diye sorarlardı.

Gerçi onlar da biliyorlar ki, yalan dolan dolu ve çarpıtma gazetecilik yapan bir sürü gazeteci kendi ülkelerinde de var.

Yılmaz Özdil, Anuga'da tanıtımı yapılan alkolsüz şarabı öve öve bitiremiyor.

Yok müslümanlar için düşünülmemiş de, Avrupa'da bunun alıcısı varmış da falan da filan.

Özdil'in anlaşılan Köln'e giden gazeteci arkadaşı da aynı şaraptan etkilenmiş olacak ki, bir türlü fuarın anahtar konularının tümünü dile getiremiyor.

Çünkü bu konular onların sevmeyeceği türden.

Evet, fuar bu yıl şu dört ana konuya ağırlık verdi.

1. Helal ürünler pazarı

2. Koşer/Kosher (Musevilerin "helal" ürünleri)

3. Üstün kalite ve lezzetli gıdalar

4. Perakende satışa ağırlık verme ve yerel bazlı yeni markalara sanş tanımak.

Özdil nasıl olur da bu ilk iki konuyu görmemezlikten gelir?

Artık büyük gıda markaları ve restoran (fast food da buna dahil) zincirleri helal ürünlerini müşterilerinin hizmetine sunuyor.

Ünlü şekerleme şirketleri jelatinsiz ürünlerini öne plana çıkarıyor.

Yılmaz Özdil tüm yazılarını mevcut hükümeti insafsızca eleştirmek ve inananları hiciv etmekle biliniyor.

Bu kez olaylar başka bir ülkede cereyan edince o da kendine göre bir gazeteci bulmuş ve onun bilgilerine dayanarak sallamış durmuş.

Kısacası 'şıracının şahidi bozacı' olmuş.

Böylece Anuga'yı tarihinde ilk kez ana mesajını anlayamamış angut biri de yorumlamış oldu.