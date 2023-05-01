Yılmaz Özdil'e büyük şok! CHP'liler, adamın feleğini şaşırttı

Dün Millet İttifakı'nın İzmir mitingine saatler kala Yılmaz Özdil'in paylaştığı tweet'e muhaliflerinden büyük tepki geldiğini belirten Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, o tepkilerden bazılarını köşesine taşıdı.

Tezel, "Koşun! FETÖ’cüler, kumpasçılar PKK’lılar Atatürkçü yazarı linç ediyor!" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Dün Millet İttifakı'nın İzmir mitingine saatler kala Yılmaz Özdil'in paylaştığı tweet'e muhaliflerinden büyük tepki geldi.

Özdil "Asla unutturmayacağımız bir gün... 20 yıldır karşı devrimle mücadele eden Mustafa Kemal'in askeri İzmirlilere bugün, mutant gazetecilerin borazanlığında, Davutoğlu'nu, Babacan'ı, kumpasçı The Taraf yazarını alkışlatacaklar" diye yazdı.

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Vay sen misin bunu yazan! Özdil linç edildi. İşte o paylaşımlardan bazıları:

"Ben senin bütün kitaplarını okudum, istersen aramızda para toplayıp verelim yeni baskın için sus seçime kadar yeter ya"

"Bu adamı anladığınızda ülkenin 20 yılının nasıl çalındığını da anlamış olacaksınız..."

"Erdoğan dönemiyle birlikte Yılmaz Özdillerin dönemi de kapanacak. Üç-beş belediyeden ibaret konforlu muhalefet, Ege'deki yazlıkta ikindi serinliğinde mangal eşliğinde mücadele, Atatürk üzerinden servet edinme devri bitiyor."

"Bu Yılmaz efendi Atatürk'ün ekmeğini yıllardır yiye yiye semirdi, yetmemiş ama şimdi de muhalefete muhalefet ediyor. Çünkü ekmeği elinden gidecek..."

"AKP iktidarı yıkılmıyor diye üzülen ulusalcı. Bunların alayı böyle. Ya AKP'ye yanlıyorlar ya AKP'nin iktidarda kalması için çalışıyorlar."

"Yine muhalefete saldırıya başlamış AKP'li"

"Tayyip giderse Yılmaz'ın ekmek teknesi gider. Ondan artık Tayyip'e açıktan destek vermeye başladı."

"AKP'nin ulusalcı kanadı hareketlendi. Hadi bakalım Özdil! 3-5 oy düşürebilirsen Millet İttifakı'ndan ne güzel sana. 3-5 kitap satışı garanti o destekle"

Uzun yıllar CHP'lilerin ve muhaliflerin sabah ilk yaptıkları iş Özdil'in yazılarını satır satır okumaktı. Sonra da "İktidara nasıl çakmış ama" diyerek sevinçle Özdil'in yazılarını WhatsApp gruplarında, sosyal medyada paylaşırlardı.

CHP'NİN ÖZETİ!

Çok değil birkaç yıl önce "Bu adam Atatürk simsarı", "İşi gücü halka bidon kafa deyip hakaret etmek" diyenlere feci kızarlardı.

Ne zaman Millet İttifakı kuruldu, Özdil'e destek de azalmaya başladı. Aylarca çalışıp Sözcü TV'yi kuran Özdil, kanal açıldıktan birkaç gün sonra Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için önce kanaldan sonra da gazeteden kovuldu.

Ve şimdi de onun için "CHP karşıtı, AK Parti'ye çalışıyor" diyorlar, iyi mi?

Yiğidi öldür hakkını yeme! Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine de Özdil karşı çıkmıştı.

Çok değil üç ay önce Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasını isteyip ve Kılıçdaroğlu'nu linç edenler şimdi Kılaçdaroğlu'nun adaylığına ve Millet İttifakı'na karşı çıkan Özdil'i linç ediyorlar. Ve onu AK Parti'li olmakla suçluyorlar!

Bu kitle, Meral Akşener'i de aynı nedenden dolayı linç etmedi mi? Bu ne yaman çelişkidir?

Peki, Kılıçdaroğlu kaybederse ne olacak? O zaman da Özdil'i omuzlara alırlar!

Bu son tweet'inde de adam haklı.

Sadullah Ergin'i, Suriye ve göçmen sorunu başımıza saran Ahmet Davutoğlu'nu, ülkede satmadık kamu şirketi bırakmayan Ali Babacan'ı, Ergenekon kumpasçılarını ve PKK'nın uzantısı HDP'yi içine sindirenler şimdi Özdil'i AK Parti'nin neferi ilan ediyorlar!

CHP'nin asıl sorunu; koskoca Atatürk'ün partisinin temel ideolojisini; tek bir adama duydukları nefrete, Erdoğan karşıtlığı üzerine dönüştürmeleri.

Bunun için de Erdoğan karşıtı kim varsa partiye doldurdular.

CHP şu an ideolojisiz bir parti konumunda.

CHP'nin durumunu sosyal medyadaki bir yorumdan ilham alarak şöyle özetleyebilim: FETÖcüler, PKKlılar, AK Parti'den kovulanlar, Kumpasçılar şu an ulusalcı Atatürk tüccarı bir yazarı linç ediyorlar!

Ve o yazar şimdilik CHP'lilerin duymak istemeyeceği doğruları söylüyor!

İşte CHP'de durum bu kadar karışık."