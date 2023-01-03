Yılmaz Özdil'den skandal yazı! O hadisle böyle dalga geçti

Sözcü gazetesinin İslam'ı ve Müslümanları tahkir etmekten zevk alan yazarı Yılmaz Özdil, yine büyük bir skandala imza attı. "Kadınlar yalnız başına 90 kilometre uzağa gidebilir mi?" başlıklı yazısında, İslami kavram ve hassasiyetlerle aklı sıra dalga geçen Özdil, cahilliğini de tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Özdil, "Sen İslamî konularda bir daha yazma" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"İstanbul Sözleşmesi'nin neden hayati bir sözleşme olduğuna dair, yılın ilk açıklaması Diyanet tv'den geldi.

“Kadınlar yalnız seyahat edebilir mi?” diye soruldu, diyanetin başkanlık müşaviri cevapladı, “yanında oğlu veya kocası yoksa, 90 kilometreden fazla mesafeye yalnız gitmeleri caiz değildir” dedi.

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Tarikat-cemaat-zırcahil zihniyetinin kadın düşmanı olduğunu zaten biliyoruz ama, doğrusu ben “kilometre”ye daha çok takılıyorum.

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89 kilometre helal.

90 kilometre, caiz.

91 kilometre haram.

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Halbuki…

1795 yılına kadar dünyada standart uzunluk ölçüsü birimi bile yoktu.

Antik Mısır'da mesela, tee milattan önce dört bin yılında firavun'un dirseğiyle eli arasındaki mesafeyi ölçmüşlerdi, o mesafeyi uzunluk ölçüsü birimi olarak kullanıyorlardı.

İngiltere'de, rivayet odur ki, kral 1'inci Henry sağ kolunu ileri doğru uzatmıştı, burnundan orta parmağının ucuna kadar olan mesafe “bir yard” olarak belirlenmişti, 12'nci yüzyıldan beri onu kullanıyorlardı.

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Osmanlı'da “arşın” vardı.

Abbasilerden beri dirsekle orta parmak arasındaki mesafeye arşın deniyordu, oradan uyarlanmıştı ama, firavun gibi, kral gibi sabit birinin dirseğiyle orta parmağı esas alınmadığı için, her alanda farklı arşın kullanılıyordu, çarşı arşını başkaydı, mimar arşını başkaydı.

Çarşı arşını 65 santim kadardı, mimar arşını 75 santim civarındaydı; kumaş alınırken, dirseğe dolanarak ölçülürdü.

(...)

Türkiye, 1926 yılından beri, Atatürk devrimleri sayesinde metrik sistemi kullanıyor. Cumhuriyet ilan edilir edilmez yaptığımız ilk işlerden biri, evrensel ölçü birimlerine geçmek oldu.

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Hal böyleyken…

Diyanet televizyonunda “yanında oğlu veya kocası yoksa, kadınların 90 kilometre uzağa yalnız gitmesi haramdır” filan deniyor.

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200 yıl öncesine kadar metre kavramı bile yok.

Bu arkadaş kilometre'yi İslamiyet'in başlangıcına dayandırıyor!

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Türk kadını…

1932'den beri, Samiye Cahid Morkaya'dan beri otomobil ehliyetine sahip.

1932'den beri, Bedriye Tahir Gökmen'den beri pilot.

1946'dan beri, Adile Tuğrul, Mualla Bayülken, Münevver Erdoğdu, Nermin Şen'den beri hostes.

1959'dan beri, İlgi Öztuncer'den beri kaptan.

1961'den beri, Dilhan Eryurt'tan beri Nasa'da.

1990'dan beri, Seher Aytaç'tan beri makinist.

2005'ten beri, Eylem Elif Maviş, Burçak Özoğlu Poçan, Meltem Özmine ve Suna Yılmaz'dan beri Everest'in zirvesinde.

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2023 olmuş, diyanetin sınırları hâlâ 90 kilometrede.

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İnsani sınırları illa 90 kilometrede tutacaksak…

Günümüz dünyasında artık olsa olsa, bu diyanetin kadınlara 90 kilometre yaklaşmasını yasaklamakta fayda var!"