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Yılmaz Özdil'den ilginç iddia! "Abdülhamid, M. Kemal'e dua etti!"

"Bidon kafa" lakaplı Yılmaz Özdil, Halk TV'de katıldığı programda Abdülhamid Han'ın hatıra defterinde M. Kemal için dua ettiğini iddia etti. Abdülhamid Han'a iğrenç ithamlarda bulunan Yozdil'in bununla övünmesi ise dikkat çekti.

16 Ekim 2018 Salı 00:38
Yılmaz Özdil'den ilginç iddia! "Abdülhamid, M. Kemal'e dua etti!"

Abdülhamid Han'ın hatıra defterinde, M. Kemal hakkında, "Allah devletine hizmet edenlerden razı olsun. Muvaffakiyeti için dua ettim." ifadeleri yer aldığı iddiasında bulunan 'Bidon Kafa' lakaplı Yılmaz Özdil sosyal medyadan tartışmalara neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcısı ise, ilk olarak Süleyman Nazif'in yazdığı sonrasında ise 1946 yılında Gazeteci İsmet Bozdağ tarafından çeşitli eklemeler yapıldığı iddia edilen ve kitaplaştırılan 'Sultan Abdülhamid'in Hâtıra Defteri' adlı kitabın uydurma olduğunu öne sürdü.

Yozdil'den bu iddiayla övündü

Osmanlı'yı sürekli aşağılayan ve Abdülhamid Han'a yönelik iğrenç ithamlarda bulunan Yılmaz Özdil "Çanakkale Zaferi'nin ardından Abdülhamid kendi hatıra defterine şunları yazıyor." diyerek şu iddiaları paylaştı:

" 'Düşman tasını tarağını toplayıp askerlerinin yarısını denize, yarısını gemilerine dökerek çekip gitti. Bu büyük zaferi Mustafa Kemal adında bir Meralay kazanmış. Allah devletine hizmet edenlerden razı olsun.

Oğlum Abid Efendi, bu Mustafa Kemal Efendi'yle tanıştığını söyledi. Beylerbeyi'nde görevli Yüzbaşı Salih Bozok'un arkadaşıymış. Ara sıra arkadaşına yemeğe geliyormuş. Abid Efendi ile bu münasebetle dost olmuşlar hatta Mustafa Kemal kendisine 2 ceylan yavrusu hediye etmiş. Bundan çok memnun oldum. Devlete yüzünü ağartmış bir Paşa'nın oğlum Abid Efendi'ye yakınlık göstermesi bir şahsiyeti olduğunu anlatıyor.'

"Muvaffakiyeti için dua ettim"

Yani adam diyor ki; Ben padişahlıktan düşmüşüm, ama adamın bize gösterdiği saygıya bak, insani ilişki saygısına bak.

Çanakkale'de İngiltere, Fransa gibi iki büyük devletin ordusunu ve donanmasını durdurdu muvaffakıyeti için dua ettim."

Abdülhamid Han'a iğrenç ithamlar

Yılmaz Özdil bunun haklı bir kanaat olduğunu ifade ederek kaynağı belirsiz bilgilerle Abdülhamit'e saldıran iğrenç bir yazıya imza atmıştı:

"Mesela, bu topraklardaki ilk “rakı” fabrikası Abdülhamid döneminde kuruldu. Şahsen büyük vefa borcum var.

Peki, bu topraklardaki ilk “bira” fabrikası kimin döneminde kuruldu? Gene Abdülhamid döneminde kuruldu. Gel de vefa borcu hissetme birader.

Osmanlı'nın ilk “şampanya” fabrikası da Abdülhamid döneminde kuruldu. Resmi, mühürlü evrak var, Abdülhamid'in izniyle kuruldu.

Acayip “sigara” içerdi Abdülhamid… Birini yakar, birini söndürür, vapur gibi tüttürürdü. Saraydaki işi sadece sigara sarmak olan özel ustalar vardı. Kızlarının hatıralarında yazıyor, sürgüne giderken, bavullara en önce sigara paketleri doldurulmuştu.

Abdülhamid'in en önemli tarihi ve kültürel miraslarından biri ise… Bu topraklardaki ilk “kerhane”yi açtırmasıydı."

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 00:38
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