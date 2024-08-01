Yılmaz Özdil’den genelev patroniçesine övgüler

İnternette bulduğu bilgilerle Mustafa Kemal hakkında kitap yazıp fahiş fiyattan satan, medya etiğini hiçe sayıp karşıt görüşe ağzına gelen her hakareti savuran ve AK Parti seçmenine yönelik, “bidon kafalılar” çıkışıyla büyük rezilliğe imza atan Yılmaz Özdil isimli “kemalist tokatçısı” mide bulandıran açıklamalara devam ediyor.

Sözcü’den kovulduktan sonra YouTube’dan yayın yapmaya başlayan Özdil, bu kez AK Partililere saldırabilmek için ahlaksız kerhaneci Manukyan’ı güzelledi. AK Partililer hakkında “vergi kaçakçısı” iması yapan Özdil, skandal sözlerine Ramazan-ı Şerif’i de alet etmeye kalktı.

Konuşmasında Özdil şunları söyledi:

Özellikle genç izleyicilerim, lütfen altını çizerek dinleyin. Manukyan diyordu ki, “Ben namuslu çalışırım.” “Ben her kazancımın vergisini kuruşu kuruşuna hesaplatırım, kendi şahsi harcamalarımı kazancımdan düşmem, devlet hırsızı değilim” diyordu. Bakın bunu Manukyan söylüyor. “Böyle alışmışım, terbiyem böyle icap ettiriyor” diyordu. E bakıyoruz şimdi abi. Manukyan'ın aslında Ne kadar doğru söylediğini bir kez daha ibretle görüyoruz. Manukyan, Hristiyan bir Ermeni vatandaşımızdı ama Ramazan aylarında fitre verirdi, zekat verirdi. Evet. Özellikle hastanelere çok yüklü bağışlarda bulunurdu. Vergi rekortmeni oluyor falan, kerhane işi yapıyor falan diye bu sayın medyamız üstüne giderdi.