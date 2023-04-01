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Gündem Yılmaz Özdil'den CHP'ye çok ağır sözler!
Gündem

Yılmaz Özdil'den CHP'ye çok ağır sözler!

Yeniakit Publisher
2023-04-01 03:17:00 - 2023-04-01 03:17:54

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Yılmaz Özdil, kendisini gazete ve televizyonlardan tasfiye eden CHP'ye zehir zemberek sözler sarf etti. Özdil, CHP yönetimini hedef aldığı konuşmasında "Atatürk gelse partiden ihraç edecekler" dedi.

6+1 koalisyonunun cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinden sonra muhalefet cephesinde sular ısınmaya devam ediyor. CHP'ye yakınlığıyla bilinen ve Meral Akşener'e yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle CHP yönetiminin isteği doğrultusunda Sözcü TV'deki görevinden kovulan Yılmaz Özdil, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Özdil yaptığı açıklamada, CHP yönetiminin parti içerisindeki Atatürkçü milletvekillerinin hiçbirini partide barındırmadıklarını söyleyerek "Atatürk gelse partiden ihraç edecekler" dedi.

ÖZDİL'DEN CHP'YE: ATATÜRK GELSE İHRAÇ EDECEKLER

Özdil, Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini eleştirdiği videoda, "Atatürkçü ise partiden atıyorlar. Bu nasıl Atatürk partisi? Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya?" ifadelerini kullandı.

Özellikle Atatürkçü ve onun izinden giden kişilerin partide barındırmadıklarını söyleyen Özdil, "Bizim varlığı ile onur duyduğumuz, Cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkan, Kuvayi Milliye ruhundan olduğuna inandığımız, toplumda karşılığı bulunan bütün CHP milletvekillerini yok ettiler. Nasıl olacak? Ben dikkat ediyorum, adam Atatürkçü ise partiden atıyorlar. Bu nasıl Atatürk partisi? Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya?" şeklinde konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'Lİ İSİMDEN SERT YANIT: GAZETE VE TELEVİZYONLARDAN BİZ TASFİYE ETTİK

25 ve 26.Dönem CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu da Yılmaz Özdil'in eleştirileri ile ilgili "Düşüncelerinden dolayı gazete ve televizyonlardan uzaklaştırılan Yılmaz Özdil'in, bizlerin tasfiyesi üzerine söyledikleri" şeklinde paylaşımda bulundu.

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