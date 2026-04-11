Yılmaz Özdil'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yaylım Ateşi!
Muhalif kimliğiyle bilinen gazeteci Yılmaz Özdil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "itiraf" niteliğindeki açıklamaların ardından adeta patladı. Özdil, Özel'e hitaben yaptığı konuşmada, parti yönetiminin seçim sürecindeki tutumunu ve uygulanan politikaları çok sert sözlerle eleştirdi.
Yılmaz Özdil, yayınladığı videoda Özgür Özel'e seslenerek, sosyal medyadaki yönlendirmelerin ve belirli çevrelerle kurulan ilişkilerin partiye zarar verdiğini savundu. Özdil, şu ifadeleri kullandı:
"Kiralık Tetikçilerle Bu İş Olmaz"
"Sosyal medyadaki 3-5 kuruş ödediğiniz pespaye tiplerle, ruhunu satmış kiralık tetikçilerle, troll ağlarıyla, paralel hareket ettiğiniz cemaatçilerle olmaz kardeşim, olmaz!"
Seçim Sürecindeki "Sustuk" İtirafına Tepki
Özgür Özel'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilemeyeceğini bildikleri halde sustuklarına dair açıklamalarına da değinen Özdil, bu durumu "pazarlık" olarak nitelendirdi. "Al seçimi ver partiyi dediniz, o yüzden sustunuz" diyen Özdil, partinin kurumsal kimliğinin adım adım eridiği uyarısında bulundu.
"Evde Kapan Var" Uyarısı
Konuşmasının sonunda CHP yönetimine ve seçmenine bir uyarıda bulunan Özdil, iş işten geçmeden gerçeklerin görülmesi gerektiğini ifade etti. Özdil, "İş işten geçmeden önce 'evde kapan var' diyenlere kulak verin. Hayat acımasız bir şekilde anlatmak üzere" diyerek sözlerini noktaladı.
Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrısına AK Parti'den cevap: Daha belediyeleri yönetemiyorsun! Ara seçim yok, olmayacak!