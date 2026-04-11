Yedioth Ahronoth’tan Şok İtiraflar! Türkiye ve İran’a Yaklaşma Planı Meclis'ten kaçan cezasını ödeyecek İran hala binlerce füzeye sahip' Çin’den Afrika’ya Tarihi Jest! Sıfır Gümrük Vergisi Dönemi Başlıyor! Kanayan yaraya MHP parmak bastı Tilkilik devam ediyor! İmamoğlu, Menderes’e mi, Cem Uzan’a mı benziyor! 11 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi İran'a 10 bin 800'den fazla hava saldırısı yaptı Korkak Yahudi yere inemedi Hikmet Hırsızlarına Karşı Hakikat Müdafaası: "Kültür Ajanları" Suçüstü Yakalandı! “Bolu Sever”ciler cezaevinde! Vurguncular tutuklandı
Yılmaz Özdil'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yaylım Ateşi!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Muhalif kimliğiyle bilinen gazeteci Yılmaz Özdil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "itiraf" niteliğindeki açıklamaların ardından adeta patladı. Özdil, Özel'e hitaben yaptığı konuşmada, parti yönetiminin seçim sürecindeki tutumunu ve uygulanan politikaları çok sert sözlerle eleştirdi.

Yılmaz Özdil, yayınladığı videoda Özgür Özel'e seslenerek, sosyal medyadaki yönlendirmelerin ve belirli çevrelerle kurulan ilişkilerin partiye zarar verdiğini savundu. Özdil, şu ifadeleri kullandı:

"Kiralık Tetikçilerle Bu İş Olmaz"

"Sosyal medyadaki 3-5 kuruş ödediğiniz pespaye tiplerle, ruhunu satmış kiralık tetikçilerle, troll ağlarıyla, paralel hareket ettiğiniz cemaatçilerle olmaz kardeşim, olmaz!"

Seçim Sürecindeki "Sustuk" İtirafına Tepki

Özgür Özel'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilemeyeceğini bildikleri halde sustuklarına dair açıklamalarına da değinen Özdil, bu durumu "pazarlık" olarak nitelendirdi. "Al seçimi ver partiyi dediniz, o yüzden sustunuz" diyen Özdil, partinin kurumsal kimliğinin adım adım eridiği uyarısında bulundu.

"Evde Kapan Var" Uyarısı

Konuşmasının sonunda CHP yönetimine ve seçmenine bir uyarıda bulunan Özdil, iş işten geçmeden gerçeklerin görülmesi gerektiğini ifade etti. Özdil, "İş işten geçmeden önce 'evde kapan var' diyenlere kulak verin. Hayat acımasız bir şekilde anlatmak üzere" diyerek sözlerini noktaladı.

