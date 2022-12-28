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Medya Yılmaz Özdil'den büyük rezillik! Sende hiç utanma yok mu be adam?
Medya

Yılmaz Özdil'den büyük rezillik! Sende hiç utanma yok mu be adam?

Türkiye'de taş üstüne taş koymayan zihniyeti cansiperane bir şekilde savunan Yılmaz Özdil, proje ve hizmet üreten AK Parti'yi ise yine yerden yere vurdu. Sözcü gazetesinde kaleme aldığı yazısında, ilan edilen son gaz müjdesini kıt aklınca ti'ye alan Özdil, rakamları kafasından uydurup güya algı oluşturmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 10:28:00 -
Yılmaz Özdil'den büyük rezillik! Sende hiç utanma yok mu be adam?

Türkiye'de taş üstüne taş koymayan zihniyeti cansiperane bir şekilde savunan Yılmaz Özdil, proje ve hizmet üreten AK Parti'yi ise yine yerden yere vurdu.

Sözcü gazetesinde kaleme aldığı yazısında, ilan edilen son gaz müjdesini kıt aklınca ti'ye alan Özdil, rakamları kafasından uydurup güya algı oluşturmaya çalıştı. 

 

 

Özdil, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"Asrın liderimiz her seçim arefesinde aragaz verirdi, bu defa gazı kökledi.

“Bir trilyon dolarlık doğalgaz bulduk” dedi.

Shell, BP, ExxonMobil, Gazprom'u dünyadaki tüm varlıklarıyla komple satın alıyorsun, cebinde hâlâ 300 milyar dolar kalıyor!

Asrın liderimizin “bulduk” dediği miktarda doğalgaz bulduysak, şu anda Suudi Arabistan'dan üç misli fazla gaza sahibiz!"

 

 

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Yorumlar

MAHO

kullanırsan namertsin..

Kara A.

İt Ürür Kervan Yürür...
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