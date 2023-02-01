  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Yılmaz Özdil'den büyük edepsizlik! Müslümanlarla böyle dalga geçti
Medya

Yılmaz Özdil'den büyük edepsizlik! Müslümanlarla böyle dalga geçti

Sözcü gazetesinin "Atatürk tüccarı" yazarı Yılmaz Özdil, yine bilmediği konularda ahkâm kesmeye yeltendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 11:28:00 -
Yılmaz Özdil'den büyük edepsizlik! Müslümanlarla böyle dalga geçti

Sözcü gazetesinin "Atatürk tüccarı" yazarı Yılmaz Özdil, yine bilmediği konularda ahkâm kesmeye yeltendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Az bile söylemiş" dedirten “1923'ten itibaren tek parti iktidarında milletin Kur'an-ı Kerim okuması yasaktı” çıkışıyla aklı sıra dalga geçen Özdil, seviyesini gözler önüne seren yazısında özetle şunları kaydetti:

"İçişleri bakanımız izah etti, “1923'ten itibaren tek parti iktidarında milletin Kuran-ı Kerim okumasının yasak olduğunu” söyledi.

Değerli gençler, siz o kasvetli günleri bilmezsiniz…

Cumhuriyet ilan edilir edilmez, camiler ibadete kapatılmıştı.

Hepsi ahır yapılmıştı.

(...) Feci bir dönemdi, tek parti dönemi.

Tek iyi tarafı vardı.

Tek tük üfürükçüye rastlanıyordu ama, hiç bu kadar din tüccarı yoktu!"

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23