Yılmaz Özdil'den büyük edepsizlik! Müslümanlarla böyle dalga geçti
Sözcü gazetesinin "Atatürk tüccarı" yazarı Yılmaz Özdil, yine bilmediği konularda ahkâm kesmeye yeltendi.
Sözcü gazetesinin "Atatürk tüccarı" yazarı Yılmaz Özdil, yine bilmediği konularda ahkâm kesmeye yeltendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Az bile söylemiş" dedirten “1923'ten itibaren tek parti iktidarında milletin Kur'an-ı Kerim okuması yasaktı” çıkışıyla aklı sıra dalga geçen Özdil, seviyesini gözler önüne seren yazısında özetle şunları kaydetti:
"İçişleri bakanımız izah etti, “1923'ten itibaren tek parti iktidarında milletin Kuran-ı Kerim okumasının yasak olduğunu” söyledi.
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Değerli gençler, siz o kasvetli günleri bilmezsiniz…
Cumhuriyet ilan edilir edilmez, camiler ibadete kapatılmıştı.
Hepsi ahır yapılmıştı.
(...) Feci bir dönemdi, tek parti dönemi.
Tek iyi tarafı vardı.
Tek tük üfürükçüye rastlanıyordu ama, hiç bu kadar din tüccarı yoktu!"