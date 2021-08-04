Yılmaz Özdil ve Fatih Portakal gibileri villalarını bakın nasıl genişletiyorlarmış! CHP'li isimden 'kaçak yapı' itirafı

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CHP'li Melda Onur, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Yılmaz Özdil, Lütfü Türkkan, Fatih Portakal gibi kaçak yapılarla devletin arazisini gasp edenleri "sadık vergi müllefi" diye öven Melda Onur, kaçak villa ve yazlıkların nasıl genişletildiğini gözler önüne serdi.

CHP'li Melda Onur şu ifadelerde bulundu:

Yazlıkçı orta sınıf diye yerden yere vurulanların çoğu ekonominin en kayıtlı kesiminin sadık vergi mükellefleri, çocuklarını düzgün okutup meslek sahibi yapmaya çalışan, bütün kış yaşadığı beton bloklardan kaçıp çoğu kaçak verandasında 1 duble ile moral bulandır. Bir kısmı yani.

"Kaçak" olan veranda aslında yaşanabilir bir ev için başta olması gerekendir. Ama ucuz olsun diye öyle çıplak verirler. Başlar herkes yapmaya, ite kaka genişletir, bazen kavga bazen anlaşma. Sonunda devlet imar barışı der parasını alır.

Ama eciş bücüş olur tabii genel görünüm.