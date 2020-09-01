Yılmaz Özdil Sözcü yazıları Yılmaz Özdil yazıları

Sözcü yazarı ‘bidon kafalı’ lakaplı Yılmaz Özdil, Türkiye’nin sözcüsü dışında tüm Türkiye düşmanların sözcüsü olan gazetedeki yazılarında Müslümanlara duyduğu nefreti, İslam’a duyduğu kini utanmadan sıkılmadan çemkiriyor. Atatürk sömrüsüyle yazdığı çakma kitaplarında tarihi olayları çarpıtarak yalana sarıldığı tarihçiler tarafıdan ispatlanan, 'Bidon kafa' ve 'göbeğini kaşıyan adam' diyerek vatandaşları aşağılayan Yılmaz Özdil, araklama yazılarının Atatürk’ü kullanarak dindarlara iftira atma üzerine kurguluyor.

Atatürk ismini kimi siyaset için kimi de ticaret için alet ediyor. Mustafa Kemal’i istismar aracı olarak kullananlar arasında Yılmaz Özdil gelmekte. Mustafa Kemal'in ismini kullanarak 2500 liradan 1881 kişiye kitap satan Yılmaz Özdil, Atatürk sömürüsünden tam 4.7 milyon lirayı cebine indirdi. Atatürk üzerinden duygu sömürüsü yaparak köşeyi dönen "Profesyonel Kemalist tokatlayıcısı" ünvanına sahip Yılmaz Özdil, tokatladığı Kemalistlerin parasıyla kaçak villa dikti. Yıllarca Atatürk üzerinden saltanat kuran Yılmaz Özdil, nefret kokan yazılarıyla içindeki din ve diyanet düşmanlığını, İslam düşmanlığını, peygamber düşmanlığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden millet düşmanlığını kendi gibi aynı zihniyete sahip Sözcü gazetesindeki köşesine kusmakta.

Yılmaz Özdil yazıları

Senelerdir Atatürk’ü yiyip bitiren Yılmaz Özdil gibi laik kafaların peygamber düşmanlıkları ağızlarından dökülen salyalardan belli olmaktadır. Kemalistleri her defasında sövüşleyen Yılmaz Özdil, "Temelleri kültür üzerine oturtulan pırıl pırıl Türkiye Cumhuriyeti'ni, yetiştikleri merdivenaltı tarikat eğitimiyle, ruhunda ot bitmeyen bedevi çölüne çevirmeye çalışanları ibretle seyrediyoruz." diyerek aslında kutsal topraklar üzerinden Peygamber Efendimize (s.a.v) dil uzaktan kadar alçalmıştır.

Koronavirüs üzerinden İslam’a kin kustu

15 Temmuz'da bankamatik kuyruğuna giren zihniyeti temsil eden Yılmaz Özdil, koronavirüs üzerinden İslam düşmanlığı yapmaktan geri durmadı. AK Parti düşmanlığı üzerinden umreye giden 21 bin 500 vatandaşı hedef alan Yılmaz Özdil, 3 bin kişinin karantinaya alındığını geriye kalan 18 bin 500 kişinin elini kolunu sallaya sallaya serbest dolaştığının iftirasını attı.

BB Başkanı koltuğuna oturur oturmaz binlerce öğrenciye burs veren vakıflara yardımı kesen Ekrem İmamoğlu’nun aldığı karar için laiklik naraları atan kopyala yapıştır yazılarının sahibi Yılmaz Özdil, Bu bu kararı her zaman yaptığı gibi yine Atatürk’e bağladı ve Müslümanlara nefretini bir kez daha kustu. Araklamacı Yılmaz Özdil, “Arap lisanıyla vakit geçiren 2019 model mollaların, asalak gibi besiye çekilmesine son verildi” küstahlığında bulundu.

Yılmaz Özdil'in Osmanlı düşmanlığı

Osmanlı’ya ve ecdada saldırmak, hakaret etmek, iftira atmak azgın azınlığın zihniyetinin temsilcisi Yılmaz Özdil’in en büyük marifeti. Yılmaz Özdil ve onun temsil ettiği bu zevatın asıl derdi II. Abdülhamid’in Hilâfet’i ve Filistin topraklarını siyonizme peşkeş çekmemesidir.

Türkiye, uluslararası hukuktan doğan egemenlik haklarını korumak amacıyla ve Doğu Akdeniz'de alanların bölüşülmesinin kıyıdaş devletler arasında antlaşmayla olması gerekirken, ABD ve Fransa başta olmak üzere pek çok ülke Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin uluslararası hukuki hak ve statüsünü görmezden gelerek bir oldu bittiyle mavi denizlere çöreklenmek istiyor. Türkiye’de 7’den yetmişe herkesin ve her kesimin bu konuda birlik olması beklenirken Sözcü yazarı Yılmaz Özdil kendine yakışanı yaptı ve Türkiye korkusuyla Fransa'ya sığınan Yunanistan’ı öve öve bitiremedi.

Yılmaz Özdil son yazısı

Dünyanın deniz taşımacağılında bir numaralı ülkesinin Yunanistan olduğunu sallayan Yılmaz Özdil, dünyanın en gçüül 100 armatörünün 15’inin Yunanlı, dünyanın filosunun yüzde 16’sına Yunanistanın sahip olduğunu, Avrupa filosunun yüzde 40’ına sahip olan ülkenin yine Yunanistan olduğunu, dünyadaki petrol tankerlerinin yüzde 23’ü Yunanistan’a ait olduğunu göğsünü kabarta kabarta anlatmaktan çekinmiyor. İşte Yılmaz Özdil’in Yunanistan’ı parlatıp cilaladığı o yazısı: