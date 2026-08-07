Ağustos ayı çok riskli: Aşırı sıcaklarda sağlıklı kalmak için en önemli uyarılar!

HALSİZLİĞİ KÜÇÜMSEMEYİN Yaz aylarında görülen halsizlik, baş ağrısı ve tansiyon düşüklüğü çoğu zaman sıvı ve elektrolit kaybından kaynaklanır. Ancak yeterli sıvı alımına rağmen bu şikâyetler devam ediyor ya da göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, bilinç bulanıklığı, bulantı ve kusma gibi belirtiler eşlik ediyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşundan yardım alınmalıdır.