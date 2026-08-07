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Sağlık
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Ağustos ayı çok riskli: Aşırı sıcaklarda sağlıklı kalmak için en önemli uyarılar!

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Ağustos ayı çok riskli: Aşırı sıcaklarda sağlıklı kalmak için en önemli uyarılar!

Aşırı sıcaklar ağustos ayı itibariyle iyiden iyiye kendini hissettiriyor.

#1
Foto - Ağustos ayı çok riskli: Aşırı sıcaklarda sağlıklı kalmak için en önemli uyarılar!

Ağustos sıcakları yaşam konforunu düşürmenin yanı sıra sıcak çarpmasından kalp ve böbrek rahatsızlıklarına kadar pek çok ciddi sağlık riskini beraberinde getiriyor. Uz. Dr. Yasin Bakcan, yaz aylarını güvenli ve sağlıklı geçirmek için dikkat edilmesi gereken 10 kritik öneriyi sıraladı.

#2
Foto - Ağustos ayı çok riskli: Aşırı sıcaklarda sağlıklı kalmak için en önemli uyarılar!

Ağustos ayında zirve yapan ve her geçen yıl süre ile şiddetini artıran aşırı sıcaklar, günlük yaşam kalitesini düşürmekle kalmayıp sıcak çarpmasından kalp ve böbrek rahatsızlıklarına kadar varan büyük sağlık tehditlerini de beraberinde getiriyor.

#3
Foto - Ağustos ayı çok riskli: Aşırı sıcaklarda sağlıklı kalmak için en önemli uyarılar!

Yaşlı bireyler, çocuklar, kronik rahatsızlığı olanlar ve açık havada çalışan kesimler bu süreçten daha fazla etkilenirken, uygulanacak kolay fakat tesirli tedbirler sağlığı muhafaza etme noktasında hayati önem taşıyor.

#4
Foto - Ağustos ayı çok riskli: Aşırı sıcaklarda sağlıklı kalmak için en önemli uyarılar!

Yeniçağ'ın haberine göre İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Yasin Bakcan, yaz aylarını güvenli ve sağlıklı geçirmek için dikkat edilmesi gereken 10 önemli öneriyi sıraladı.

#5
Foto - Ağustos ayı çok riskli: Aşırı sıcaklarda sağlıklı kalmak için en önemli uyarılar!

1. EN SICAK SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN Yaz aylarında güneş ışınlarının en dik açıyla geldiği 11.00-16.00 saatleri, sıcaklığın en yoğun hissedildiği zaman dilimidir. Mümkünse bu saatlerde dışarı çıkılmamalıdır.

#6
Foto - Ağustos ayı çok riskli: Aşırı sıcaklarda sağlıklı kalmak için en önemli uyarılar!

Uzmanlara göre, dışarı çıkılması gerekiyorsa gölgede kalınması gerekiyor. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı, açık renkli ve bol kıyafetler tercih edilmeli, şapka kullanılmalıdır. Park halindeki araçlarda çocuklar, yaşlılar veya evcil hayvanlar hiçbir koşulda bırakılmamalıdır.

#7
Foto - Ağustos ayı çok riskli: Aşırı sıcaklarda sağlıklı kalmak için en önemli uyarılar!

SU İÇMEK İÇİN SUSAMAYI BEKLEMEYİN Sıcak havalarda sıvı ihtiyacı belirgin şekilde artar. Günlük su tüketimi kişinin yaşı, kilosu ve sağlık durumuna göre değişmekle birlikte, kilogram başına en az 30 ml olmalı; çoğu yetişkin için bu miktar yaklaşık 3 litreye kadar çıkabilmektedir.

#8
Foto - Ağustos ayı çok riskli: Aşırı sıcaklarda sağlıklı kalmak için en önemli uyarılar!

Sıvı tüketimi tek bir seferde yapılmamalı, günün farklı zaman dilimlerine paylaştırılmalıdır. Su içmek için susama hissiyatının gelmesini beklemek ise organizmanın halihazırda su kaybına uğradığının önemli bir işaretidir.

#9
Foto - Ağustos ayı çok riskli: Aşırı sıcaklarda sağlıklı kalmak için en önemli uyarılar!

SICAK ÇARPMASININ BELİRTİLERİNİ BİLİN Yaz mevsiminin en tehlikeli sağlık krizlerinden biri olan sıcak çarpması; şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, zihinsel bulanıklık, davranışlarda değişme, aşırı yorgunluk, ağızda kuruluk, terleme miktarında düşüş ve vücut ısısının 40°C sınırını aşması gibi başlıca bulgularla kendini gösterir.

#10
Foto - Ağustos ayı çok riskli: Aşırı sıcaklarda sağlıklı kalmak için en önemli uyarılar!

Aşırı sıcağa maruz kalınması sonucunda ısı krampları, ısı yorgunluğu, ısı senkopu, rabdomiyoliz ve ısıya bağlı döküntüler gibi hastalıkların yanı sıra; kalp, dolaşım, solunum, böbrek ve sinir sistemini etkileyen sağlık sorunları, psikiyatrik etkiler ve uyku bozuklukları da görülebilir.

#11
Foto - Ağustos ayı çok riskli: Aşırı sıcaklarda sağlıklı kalmak için en önemli uyarılar!

BESLENMENİZİ HAFİFLETİN Uzmanlara göre bu sıcak aylarda sindirimi kolay besinler tercih edilmelidir. Kahvaltıda az yağlı peynirler, taze sebzeler ve zeytin; ana öğünlerde ise ızgara veya haşlama yöntemleriyle hazırlanmış yemekler yenilmelidir.

#12
Foto - Ağustos ayı çok riskli: Aşırı sıcaklarda sağlıklı kalmak için en önemli uyarılar!

Sebze ve meyveler vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olurken, şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlılar tercih edilmelidir. Uzun süre aç kalınmasına neden olan şok diyetlerden de uzak durulmalıdır.

#13
Foto - Ağustos ayı çok riskli: Aşırı sıcaklarda sağlıklı kalmak için en önemli uyarılar!

İÇECEK SEÇİMİNE DİKKAT Çay, kahve ve gazlı içecekler günlük su ihtiyacını karşılamaz. Aşırı tüketildiklerinde sıvı dengesini olumsuz etkileyebilir. Yaz aylarında suyun yanı sıra ayran, süt, sade maden suyu ve şekersiz komposto gibi içecekler daha doğru seçeneklerdir.

#14
Foto - Ağustos ayı çok riskli: Aşırı sıcaklarda sağlıklı kalmak için en önemli uyarılar!

KRONİK RAHATSIZLIĞINIZ VARSA DAHA ÇOK DİKKAT EDİN Hipertansiyon, diyabet, kalp ve böbrek hastaları sıcak havalardan daha fazla etkilenebilir. Bu yüzden serin ortamlarda bulunmaları, düzenli sıvı tüketmeleri ve güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları önem taşır. İlaç dozlarında veya kullanım saatlerinde değişiklik yapılması gerekiyorsa mutlaka hekimlerden yardım alınmalıdır.

#15
Foto - Ağustos ayı çok riskli: Aşırı sıcaklarda sağlıklı kalmak için en önemli uyarılar!

KLİMAYI DOĞRU KULLANMAK ÇOK ÖNEMLİ Klimalar doğru kullanıldığında sıcak havaların olumsuz etkilerini azaltır. Ancak filtrelerinin düzenli olarak temizlenmesi ve ortam sıcaklığının dış ortamla aşırı fark oluşturmayacak şekilde, yaklaşık 23 derecede tutulması gerekir. Ani sıcaklık değişimleri çeşitli sağlık sorunlarına sebep olur.

#16
Foto - Ağustos ayı çok riskli: Aşırı sıcaklarda sağlıklı kalmak için en önemli uyarılar!

HALSİZLİĞİ KÜÇÜMSEMEYİN Yaz aylarında görülen halsizlik, baş ağrısı ve tansiyon düşüklüğü çoğu zaman sıvı ve elektrolit kaybından kaynaklanır. Ancak yeterli sıvı alımına rağmen bu şikâyetler devam ediyor ya da göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, bilinç bulanıklığı, bulantı ve kusma gibi belirtiler eşlik ediyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşundan yardım alınmalıdır.

#17
Foto - Ağustos ayı çok riskli: Aşırı sıcaklarda sağlıklı kalmak için en önemli uyarılar!

SICAK ÇARPMASINDA İLK MÜDAHALEYİ ÖĞRENİN Sıcak çarpması yaşayan kişi derhal serin bir ortama alınmalı, üzerindeki fazla kıyafetler çıkarılmalı ve üzerine ılık su uygulanarak buharlaşma yoluyla soğutulmalıdır. Bilinci açıksa su verilebilir. Ancak bilinci kapalı kişilere ağızdan sıvı verilmemeli; kolonya dökmek veya buz gibi suyla ani soğutma uygulamak gibi yanlış yöntemlerden kaçınılmalıdır. Eş zamanlı olarak acil sağlık desteği talep edilmelidir.

#18
Foto - Ağustos ayı çok riskli: Aşırı sıcaklarda sağlıklı kalmak için en önemli uyarılar!

ÇOCUKLAR DAHA YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ Çocuklar, sıvı kaybından yetişkinlere göre daha hızlı bir şekilde etkilenebilir. Bu yüzden günün en sıcak saatlerinde dışarıda kalmamaları, sık sık su içmeleri, ince ve açık renkli kıyafetler giymeleri ve şapka kullanmaları sağlanmalıdır.

#19
Foto - Ağustos ayı çok riskli: Aşırı sıcaklarda sağlıklı kalmak için en önemli uyarılar!

Öte yandan oyun sırasında düzenli dinlenme molaları vermelerine olanak sağlanmalıdır. Şekerli ve gazlı içecekler yerine su tüketmeleri konusunda desteklenmeleri büyük önem taşır.

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