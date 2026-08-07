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Yeşilay, gençleri bilinçlendirmek için seferber oldu: Kur'an kurslarında bağımlılık eğitimi

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Yeşilay, gençleri bilinçlendirmek için seferber oldu: Kur'an kurslarında bağımlılık eğitimi

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi, çocuk ve gençleri bağımlılığın zararlarına karşı bilinçlendirmek amacıyla yaz dönemi Kur’an kurslarında kapsamlı bir eğitim çalışması gerçekleştirdi. İl Müftülüğü ve TÜGVA iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 19 bin öğrenciye ulaşıldı.

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Foto - Yeşilay, gençleri bilinçlendirmek için seferber oldu: Kur'an kurslarında bağımlılık eğitimi

Yeşilay görevlileri ve gönüllüleri, kent merkezindeki 16 camide düzenlenen Kur'an kurslarına devam eden yaklaşık 4 bin 500 öğrenci ve 13 ilçede TÜGVA tarafından açılan 75 kursta eğitim gören yaklaşık 14 bin 500 öğrenciyle bir araya geldi.

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Foto - Yeşilay, gençleri bilinçlendirmek için seferber oldu: Kur'an kurslarında bağımlılık eğitimi

Eğitimlerde öğrencilere teknoloji bağımlılığı, sağlıklı beslenme ve Yeşilayın bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verildi. Programlarda çeşitli etkinlikler düzenlenirken öğrencilere sorular yöneltildi, doğru cevap verenlere çeşitli hediyeler verildi.

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Foto - Yeşilay, gençleri bilinçlendirmek için seferber oldu: Kur'an kurslarında bağımlılık eğitimi

Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, Yeşilayın tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı olmak üzere beş alanda toplumun tüm kesimlerine yönelik önleyici çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Yaz döneminde İl Müftülüğü ve TÜGVA işbirliğiyle geniş kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirdiklerini belirten Çiftçi, çocukların bağımlılıklardan uzak yetişmesinin önemine dikkati çekti.

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Foto - Yeşilay, gençleri bilinçlendirmek için seferber oldu: Kur'an kurslarında bağımlılık eğitimi

Yaklaşık 19 bin öğrenciye ulaştıklarını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti: "Gençlerimize ulaşmak için, çocuklarımıza ulaşmak için bir gayretin içine girdik. Elhamdülillah bugüne kadar 19 bin çocuğumuza teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı beslenme seminerleri verdik. Amacımız çocuklar üzerinde bir iz bırakmak, bir gencimizi, bir çocuğumuzu bu illete bulaştırmamak. İnşallah okullar açıldığında da eğitim çalışmalarımıza devam edeceğiz." Kur'an kursu öğrencilerinden Halil Evli, Yeşilay görevlilerinin bağımlılıkların zararlarını anlattığını belirterek, izledikleri videolar ve soru-cevap etkinlikleri sayesinde Yeşilayın çalışmalarını daha yakından tanıdıklarını söyledi. Kursiyer Merve Olgun ise etkinliğin hem eğitici hem de eğlenceli geçtiğini ifade ederek, Yeşilayın faaliyetleri hakkında önemli bilgiler edindiklerini dile getirdi.

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