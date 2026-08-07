Yeşilay, gençleri bilinçlendirmek için seferber oldu: Kur'an kurslarında bağımlılık eğitimi

Yaklaşık 19 bin öğrenciye ulaştıklarını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti: "Gençlerimize ulaşmak için, çocuklarımıza ulaşmak için bir gayretin içine girdik. Elhamdülillah bugüne kadar 19 bin çocuğumuza teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı beslenme seminerleri verdik. Amacımız çocuklar üzerinde bir iz bırakmak, bir gencimizi, bir çocuğumuzu bu illete bulaştırmamak. İnşallah okullar açıldığında da eğitim çalışmalarımıza devam edeceğiz." Kur'an kursu öğrencilerinden Halil Evli, Yeşilay görevlilerinin bağımlılıkların zararlarını anlattığını belirterek, izledikleri videolar ve soru-cevap etkinlikleri sayesinde Yeşilayın çalışmalarını daha yakından tanıdıklarını söyledi. Kursiyer Merve Olgun ise etkinliğin hem eğitici hem de eğlenceli geçtiğini ifade ederek, Yeşilayın faaliyetleri hakkında önemli bilgiler edindiklerini dile getirdi.