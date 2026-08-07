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Dünya Trump’tan İran mesajı! Tansiyon bir nebze olsun düştü
Dünya

Trump’tan İran mesajı! Tansiyon bir nebze olsun düştü

Yeniakit Publisher
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Trump’tan İran mesajı! Tansiyon bir nebze olsun düştü

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirterek anlaşmanın yakın zamanda sağlanabileceği mesajını verdi. Hürmüz Boğazı konusunda temasların sürdüğünü söyleyen Trump, tarafların henüz tam mutabakata varmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlenen Başkanlık Kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İran ile devam eden görüşmelere kendisinin de katıldığını belirten Trump, müzakere sürecinin olumlu ilerlediğini savundu.

Anlaşmanın ne zaman imzalanabileceği sorusunu yanıtlayan Trump, “Bence işler çok iyi gidiyor. Müzakerelerde ben de yer alıyorum. Bence gayet iyi gidiyoruz. Yakında gerçekleşebilir.” dedi.

İran'la müzakerelerin iyi şekilde devam ettiğini anlatan Trump, net ifadeler kullanmaktan kaçınsa da anlaşmaya yakın oldukları mesajını verdi.

ABD Başkanı, "Savaş biter bitmez benzin fiyatları düşecek ki bence çok yakında bitecek. (İran'ın) Daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Müzakereleri yakından takip ettiğini ve kendisinin de dahil olduğunu aktaran Trump, anlaşmanın ne zaman imzalanacağı sorusuna, "Bence işler çok iyi gidiyor. Müzakerelerde ben de yer alıyorum. Bence gayet iyi gidiyoruz. (Anlaşma) Yakında gerçekleşebilir." yanıtını verdi.

Trump, müzakerelerin, Hürmüz Boğazı ile ilgili kısmında, İran'la anlaşmanın tamamlanmaya yakın olduğu yönündeki haberleri de değerlendirerek, bu konuda Tahran'la tam olarak anlaştıklarını henüz söyleyemeyeceğini ancak sürecin devam ettiğini dile getirdi.

Abluka yoluyla boğazı ABD'nin kontrol ettiğini savunan Trump, yine de İran'ın boğazdan geçen gemilere ateş açabileceğini ya da deniz mayınlarının tankerlere çarpabileceğini söyledi.

Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya mesaj

ABD Başkanı, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da güncel durumu değerlendirerek, Joe Biden yönetiminin, Ukrayna'ya zamanında çok fazla silah ve mühimmat verdiğini savundu.

ABD olarak sadece Ukrayna'ya değil birçok ülkeye çok fazla silah ve mühimmat gönderdiklerini anlatan Trump, ihtiyaç duymaları halinde bunların bazılarını geri alabileceklerini belirtti.

Trump, İran'la ilgili ihtiyaç duydukları mühimmatlar konusunda bir sıkıntı yaşamadıklarını savunarak, bu stokları günlük olarak tedarik edip yerine koyduklarını kaydetti.

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