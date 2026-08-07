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25 yıl sonra bir ilk: Euro yeni yüzüne yavuşuyor!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

25 yıl sonra bir ilk: Euro yeni yüzüne yavuşuyor!

Avrupa Birliği, sahtecilikle mücadele kapsamında 21 Avrupa ülkesinde kullanılan euroyu yenilemeye hazırlanıyor.

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Foto - 25 yıl sonra bir ilk: Euro yeni yüzüne yavuşuyor!

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yaklaşık 25 yıldır kullanılan euro banknotlarını yenilemek için yürüttüğü çalışmalarda yeni aşamaya geçti. Banka, sahtecilikle mücadeleyi güçlendirmek, çevresel maliyetleri azaltmak ve banknotları daha kapsayıcı hâle getirmek amacıyla üçüncü nesil euro banknotları için hazırlanan 10 farklı tasarım önerisini kamuoyunun değerlendirmesine açtı.

#2
Foto - 25 yıl sonra bir ilk: Euro yeni yüzüne yavuşuyor!

YENİ BANKNOTLAR BİRKAÇ YILA HAZIR Nihai tasarımın bu yıl sonunda belirlenmesi, yeni banknotların birkaç yıllık hazırlık sürecinin ardından tedavüle girmesi bekleniyor. ABD dolarının ardından dünyanın en önemli ikinci rezerv para birimi olan euro, bugün 21 AB ülkesinde 357 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor.

#3
Foto - 25 yıl sonra bir ilk: Euro yeni yüzüne yavuşuyor!

DOLAŞIMDA 30 MİLYARDAN FAZLA BANKNOT VAR ECB verilerine göre dolaşımda toplam değeri 1,5 trilyon euroyu aşan 30 milyardan fazla banknot bulunuyor. Euro çeşitli renk ve boyuta sahip 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 olmak üzere 7 farklı banknot, 1, 2, 5, 10, 20, 50 sent ile 1 ve 2 euro madeni para olarak tedavülde bulunuyor.

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Foto - 25 yıl sonra bir ilk: Euro yeni yüzüne yavuşuyor!

500 EUROLUK BANKNOTLAR KULLANILMIYOR En yüksek değere sahip 500 euroluk banknotların basımı, terörün finansmanına ve kara para aklamaya karşı mücadele nedeniyle 2019 yılında durduruldu. Bu nedenle 500 euroluk banknot artık günlük hayat ve alışverişte kullanılamıyor. Bu banknotlar sadece banka hesaplarına yatırılabiliyor./ kaynak: türkiyegazetesi.com

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