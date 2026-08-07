25 yıl sonra bir ilk: Euro yeni yüzüne yavuşuyor!

DOLAŞIMDA 30 MİLYARDAN FAZLA BANKNOT VAR ECB verilerine göre dolaşımda toplam değeri 1,5 trilyon euroyu aşan 30 milyardan fazla banknot bulunuyor. Euro çeşitli renk ve boyuta sahip 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 olmak üzere 7 farklı banknot, 1, 2, 5, 10, 20, 50 sent ile 1 ve 2 euro madeni para olarak tedavülde bulunuyor.