Altın yükselişe geçince bayram ettiler: İşte Türkiye'de en çok altını olan iller!
Türkiye'de altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen, mevduat ilk yarıda !,50 yükselişle 4 trilyon 136 milyar TL’ye ulaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'de altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen, mevduat ilk yarıda !,50 yükselişle 4 trilyon 136 milyar TL’ye ulaştı.
Sadece bu hafta gram altındaki yükseliş %5’i aşarken, buna en çok altın zengini iller sevindi.
İŞTE ALTIN MEVDUATI EN DÜŞÜK 10 İL
ALTIN MEVDUATI EN YÜKSEK 10 İL
10- MERSİN 60,84 MİLYAR TL
9- ADANA 63,28 MİLYAR TL
8- KONYA 71,61 MİLYAR TL
7- KOCAELİ 87,90 MİLYAR TL
6- BURSA 122,38 MİLYAR TL
4- ANTALYA 132,32 MİLYAR TL
3- İZMİR 230,22 MİLYAR TL
2- ANKARA 446,35 MİLYAR TL
1- İSTANBUL 1,38 TRİLYON TL/ kaynak: haber7
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