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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Altın yükselişe geçince bayram ettiler: İşte Türkiye'de en çok altını olan iller!

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Altın yükselişe geçince bayram ettiler: İşte Türkiye'de en çok altını olan iller!

Türkiye'de altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen, mevduat ilk yarıda !,50 yükselişle 4 trilyon 136 milyar TL’ye ulaştı.

#1
Foto - Altın yükselişe geçince bayram ettiler: İşte Türkiye'de en çok altını olan iller!

Sadece bu hafta gram altındaki yükseliş %5’i aşarken, buna en çok altın zengini iller sevindi.

#2
Foto - Altın yükselişe geçince bayram ettiler: İşte Türkiye'de en çok altını olan iller!

İŞTE ALTIN MEVDUATI EN DÜŞÜK 10 İL

#3
Foto - Altın yükselişe geçince bayram ettiler: İşte Türkiye'de en çok altını olan iller!

ALTIN MEVDUATI EN YÜKSEK 10 İL

#4
Foto - Altın yükselişe geçince bayram ettiler: İşte Türkiye'de en çok altını olan iller!

10- MERSİN 60,84 MİLYAR TL

#5
Foto - Altın yükselişe geçince bayram ettiler: İşte Türkiye'de en çok altını olan iller!

9- ADANA 63,28 MİLYAR TL

#6
Foto - Altın yükselişe geçince bayram ettiler: İşte Türkiye'de en çok altını olan iller!

8- KONYA 71,61 MİLYAR TL

#7
Foto - Altın yükselişe geçince bayram ettiler: İşte Türkiye'de en çok altını olan iller!

7- KOCAELİ 87,90 MİLYAR TL

#8
Foto - Altın yükselişe geçince bayram ettiler: İşte Türkiye'de en çok altını olan iller!

6- BURSA 122,38 MİLYAR TL

#9
Foto - Altın yükselişe geçince bayram ettiler: İşte Türkiye'de en çok altını olan iller!

4- ANTALYA 132,32 MİLYAR TL

#10
Foto - Altın yükselişe geçince bayram ettiler: İşte Türkiye'de en çok altını olan iller!

3- İZMİR 230,22 MİLYAR TL

#11
Foto - Altın yükselişe geçince bayram ettiler: İşte Türkiye'de en çok altını olan iller!

2- ANKARA 446,35 MİLYAR TL

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Foto - Altın yükselişe geçince bayram ettiler: İşte Türkiye'de en çok altını olan iller!

1- İSTANBUL 1,38 TRİLYON TL/ kaynak: haber7

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