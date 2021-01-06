Yılmaz Özdil konuşunca 'fikir hürriyeti': Müslümanlar tepki gösterince 'yobaz!'

Her fırsatta 'halk'çı olduğunu öne süren Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Belbuka üst bölgesini ziyaretinde askerlerle kadim anadolu geleneği olan yer sofrasında yemek yemesini garipseyerek, '38 yıldır bu memlekette gazetecilik yapıyorum, terörün en saldırgan dönemlerinde sınır karakolları gördüm. Türk askerinin postallarını çıkarıp yerde yediğini ilk defa görüyorum.' demişti.

'İt ürür kervan yürür'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yılmaz Özdil'in bu açıklamasını, 'Yıllar sonra, üç ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK'nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan. Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür!' sözleri ile cevaplamıştı. Vatandaşlar tarafından da 'halkçıyım diyor ama hayatında yer sofrası görmemiş' ifadeleri ile eleştirilen Özdil, her zaman yaptığı gibi 'hedef gösterildiğini' iddia ederek 'Bakan Soylu benden özür dilemeli' dedi.

Müslümanlardan gelen tepki karşısında çirkin ifadeler: Yobazlar da beni hedef gösterdi

"Ben şu an İzmir'deyim. Bize gavur İzmir diyorlar ama dua en çok burada tuttu. 3 günden beri burada yağmur var. Diyanet galiba duanın ayarını kaçırdı." ifadelerini kullanarak Müslümanların gücü duayı aklınca tiye alan Yılmaz Özdil'e bütün Müslümanlar sert tepki göstermişti. Prof. Ebubekir Sifil, "Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dinî sembol ve değerlerle, duayla, namazla alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın" demişti.

Özdil'den şizofrenik ifadeler

Müslümanlarla dalga geçmeyi fikir özgürlüğü sayan Sözcü yazarı, başta ilahiyatçılar olmak üzere hedef aldığı Müslümanlardan gelen tepkileri, 'Yobazlar beni hedef gösterdi' sözleri ile değerlendirdi. 'Can güvenliğim yok' diye şizofrenik açıklamalarda bulunan Özdil, "Birtakım yobazlar tarafından hedef gösterilen ve ölümle tehdit edilen gazetecilerden birisiyim. Tek değilim. Maalesef hepimiz bu durumdayız. Bakın şimdi benim can güvenliğim dolayısıyla normal şartlarda valiliğe başvurup kendime emniyetten koruma istemem lazım. Beni koruma talimatını vermesi gereken adam beni tehdit ediyor. Bunu korktuğum ya da çekindiğim için söylemiyorum. Yoksa bu mesleği zaten yapmazdım. Ama bir gerçeği ifade ediyorum. Bizi korumakla görevli olan kişi bizi tehdit ediyor." dedi.