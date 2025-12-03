DEM Parti’den Özgür Özel’e ‘stockholm sendromu’ ayarı! Elinden kurtulduğumuz cellat CHP’dir

Buğra Kardan İstanbul

Terörsüz Türkiye sürecinin ivmelenmesiyle papuçlarının dama atılacağını anlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “Bir Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum” sözleriyle DEM Parti’yi hedef alması, ortaklarını kızdırdı. Özel’in ‘celladına aşık olmakla’ itham ettiği DEM Parti Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, “Sayın Özel, biz celladı çok iyi tanırız. Cellatları mezarlıklarımızdan, faili meçhullerimizden, direndiğimiz zindanlarımızdan çok iyi biliyoruz. Kimse bu hafızanın üzerine ucuz metaforlarla yaklaşmasın. Herkes çok iyi bilsin ki ‘cellat’ defterini açacaksak hepiniz borçlu çıkacaksınız. Ana muhalefet partisi süreç karşıtlarının çekim merkezi olmaya adaysa büyük yanlış yapar. ‘Buradan iktidara yürürüm’ stratejisini düşünüyorsa büyük kaybeder” diyerek, tek parti diktasında yaşanan kıyımları, cezaevindeki şiddeti, ana dil yasağını, beyaz torosları ve faili meçhulleri hatırlatarak asıl celladın CHP olduğunu ima etti.

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Dem Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de benzer açıklamalarla CHP’nin Silivri’den ayarlanabilen liderine tepki gösterdi. Hatimoğulları, “Gelinen aşamada ‘Stockholm Sendromu’ metaforunun bizim için kullanılmış olması en hafif tabiriyle akıl tutulmasıdır” dedi. Koçyiğit de, “Biz celladımızı iyi tanıyoruz ama buna rağmen herkesin çözüm ve barış için seferber olmasını istiyoruz. Ayrıca buradan ‘Kürtleri sadece seçim zamanlarında hatırlamayın, Kürtleri barış ve çözüm zamanlarında da hatırlayınız’ çağrısını yapıyoruz” sözleriyle Özel’i yerin dibine soktu. DEM’in hışmına uğramaktan korkarak kıvıran, hedefini AK Parti’ye ve MHP’ye çevirerek acınacak hâle gelen Özel’de ise Kürt seçmeni elinden kaçırma korkusu tırmandı.

İŞTE CELLADIN O KİRLİ GEÇMİŞİ

DEM Partilileri ‘Celladına aşık olmakla’ itham eden CHP’nin karanlık geçmişi kıyım ve işkence örnekleriyle dolu. Kukla Genel Başkan Özgür Özel’in liderliğini yaptığı CHP’in geçmiş iktidarlarında, Şeyh Said kıyımı, Dersim katliamı, Beyaz Toroslar, köy boşaltmaları ve cezaevinde insanlık dışı işkenceler yaşandı. Kürtleri yok sayan ve ana dilde konuşmalarını yasaklayan malum zihniyetin uzantısı SHP’nin iktidarda bulunduğu 1990’lara, JİTEM ve faili meçhul cinayetler damgasını vurdu. Yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yüzlerce köy ve mezra terör nedeniyle boşaltılırken, güvenlik ve zorunlu iskan bahanesiyle binlerce vatandaş göçe zorlandı.”

KÜRTLER ARTIK ALDANMAMALI

Olan biteni Akit’e değerlendiren eski Sur Belediye Başkanı Cemal Toptancı bakın neler söyledi: “CHP’nin yaptığı FETÖ’den kalma bir mirastır. Yahudi MoizCohen’in empoze ettiği milliyetçilik akımıyla Müslüman Kürtleri ve Türkleri karşı karşıya getiren CHP’dir. Kürtleri kullanarak, onlardan oy alarak iktidar olma hülyasına kapılan da CHP’dir. Şu anda başarıyla devam eden ‘Terörsüz Türkiye’ projesi o CHP’yi tedirgin etmektedir. Özel, ‘Stockholm Sendromu’ metaforuyla DEM’e çatmaktadır. Celladına aşık olduğunu iddia ettiği DEM’den art arda cevaplar gelince hemen kıvırmakta. Bu siyasi münafıklıktır. Cellat arayan CHP aynaya bakmalıdır. 70 bin Müslüman Kürt evladının katilidir. 1925-1930 döneminde yapılan katliamlardan sorumludur. 1990’larda da illegal adımlar atmıştır. Kürtler gibi Aleviler de CHP’nin zulmüyle karşı karşıya kalmıştır. Kürtler akıllı olmalıdırlar. Dedelerinin, babalarının katilleriyle bir arada olmamaları gerektiğini anlamalılar. DEM’in içinde bulunan Marksistler ve Sosyalistler de öyle. Türk solu da öyle. CHP ve Türk solunun DHKPC, MLKP gibi yapılanmalarla ülkeye verdiği zararlar katidir. CHP’nin yönteminin FETÖ’yü, Mossad’ı andırdığı unutulmamalıdır. CHP’de milliyetçi geçinip casusluk yapanlar, Müslüman görünüp erkeğin erkekle evlenmesini savunanlar olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.”

Kaynak: Yeniakit