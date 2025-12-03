Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ağustos-ekim aylarında uzun dönem ortalamasının üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu kasımda normalleşti. Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin sürmesini bekliyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ağustos-ekim aylarında uzun dönem ortalamasının üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu kasımda normalleşti. Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin sürmesini bekliyoruz" dedi.
Ayrıntılar geliyor...