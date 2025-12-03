  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem CHP'den Terörsüz Türkiye sürecini baltalama girişimleri! Özel’den sonra Tanrıkulu da meseleyi kaşıdı!
Gündem

CHP'den Terörsüz Türkiye sürecini baltalama girişimleri! Özel’den sonra Tanrıkulu da meseleyi kaşıdı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Terörsüz Türkiye süreci için TBMM’de kurulan komisyona üye verdikleri halde komisyonun İmralı’ya gidecek heyetine üye vermeyerek yan çizen CHP, süreci baltalama çabalarını sürdürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, DEM Parti’ye seslenerek “Herkesi Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum. Meydanların susmadan haykırdığı gibi; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerini kullanmıştı.

TUNCER BAKIRHAN’DAN SERT “CELLAT” CEVABI!

Özel’e tepki gösteren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, grup konuşmasında, “Biz Meclis’te barış için yasa konuşurken, siz kürsüden neden bir halkı aşağılayıcı sözler kullanıyorsunuz Sayın Özgür Özel? 'Cellat’ defterini açacaksak, geçmişi konuşacaksak hepiniz borçlu çıkarsınız” sözleriyle celladın CHP zihniyeti olduğu göndermesinde bulundu.

CHP’Lİ TANRIKULU FİTNE ATEŞİNİ HARLAMAYA ÇALIŞTI

CHP’nin süreci baltalama çabalarına kendince katkı vermeye kalkan CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Silivri Cezaevi önünden yaptığı açıklamada: “Kent uzlaşısı davası dediğimiz, Kürtlerle yapılan iş birliği nedeniyle tutuklu arkadaşlarımız var. 7 kişinin beyanı var soruşturma dosyasında ama 8 aydır iddianame yazılmadı. 400 kişiyle ilgili iddianame yazıldı, 7 kişiyle ilgili iddianame 8 aydır yazılmıyor. Bu, şudur. Doğrudan doğruya bu sürece Kürt meselesinin demokratik çözümüne ilişkin bir iradeye yargının gösterdiği dirençtir” ifadeleriyle fitne ateşini harlamaya çalıştı.

 

CHP'nin borazanı Sözcü TV’de neler oluyor! Kovulan isimler dikkat çekti
CHP'nin borazanı Sözcü TV’de neler oluyor! Kovulan isimler dikkat çekti

Gündem

CHP'nin borazanı Sözcü TV’de neler oluyor! Kovulan isimler dikkat çekti

PKK’nın CHP’si devrede!
PKK’nın CHP’si devrede!

Gündem

PKK’nın CHP’si devrede!

CHP'li baklava kutusu mahkemede!
CHP'li baklava kutusu mahkemede!

Gündem

CHP'li baklava kutusu mahkemede!

CHP’li yoldaşlar üzülebilir! DHKP-C’lilerin para kasası patladı
CHP’li yoldaşlar üzülebilir! DHKP-C’lilerin para kasası patladı

Gündem

CHP’li yoldaşlar üzülebilir! DHKP-C’lilerin para kasası patladı

CHP’li Maltepe Belediyesi'nde iş bırakma nedeniyle ilçede çöpler birikti Alıştılar çöpsüz duramıyorlar
CHP’li Maltepe Belediyesi'nde iş bırakma nedeniyle ilçede çöpler birikti Alıştılar çöpsüz duramıyorlar

Gündem

CHP’li Maltepe Belediyesi'nde iş bırakma nedeniyle ilçede çöpler birikti Alıştılar çöpsüz duramıyorlar

CHP’li kafası böyle bir şey Her şey yalan tek doğru benim
CHP’li kafası böyle bir şey Her şey yalan tek doğru benim

Siyaset

CHP’li kafası böyle bir şey Her şey yalan tek doğru benim

Cüneyt Özdemir’den Kızılelma’ya büyük övgü! CHP kafalılar çıldıracak
Cüneyt Özdemir’den Kızılelma’ya büyük övgü! CHP kafalılar çıldıracak

Gündem

Cüneyt Özdemir’den Kızılelma’ya büyük övgü! CHP kafalılar çıldıracak

Cüneyt Özdemir’den Kızılelma’ya büyük övgü! CHP kafalılar çıldıracak
Cüneyt Özdemir’den Kızılelma’ya büyük övgü! CHP kafalılar çıldıracak

Gündem

Cüneyt Özdemir’den Kızılelma’ya büyük övgü! CHP kafalılar çıldıracak

CHP kafası mahkemede patladı! Manavgat Belediyesi davasında 19 kişi gözaltında
CHP kafası mahkemede patladı! Manavgat Belediyesi davasında 19 kişi gözaltında

Gündem

CHP kafası mahkemede patladı! Manavgat Belediyesi davasında 19 kişi gözaltında

CHP’nin Stockholm tartışması büyüdü! Özgür Özel’in sözleri ters tepti, eleştiriler ok gibi döndü!
CHP’nin Stockholm tartışması büyüdü! Özgür Özel’in sözleri ters tepti, eleştiriler ok gibi döndü!

Gündem

CHP’nin Stockholm tartışması büyüdü! Özgür Özel’in sözleri ters tepti, eleştiriler ok gibi döndü!

{relation id:1968301 slug:'chpnin-stockholm-tartismasi-buyudu-ozgur-ozelin-sozleri-ters-tepti-elestiriler-ok-gibi-dondu'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23