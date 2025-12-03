CHP'den Terörsüz Türkiye sürecini baltalama girişimleri! Özel’den sonra Tanrıkulu da meseleyi kaşıdı!
Terörsüz Türkiye süreci için TBMM’de kurulan komisyona üye verdikleri halde komisyonun İmralı’ya gidecek heyetine üye vermeyerek yan çizen CHP, süreci baltalama çabalarını sürdürüyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, DEM Parti’ye seslenerek “Herkesi Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum. Meydanların susmadan haykırdığı gibi; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerini kullanmıştı.
TUNCER BAKIRHAN’DAN SERT “CELLAT” CEVABI!
Özel’e tepki gösteren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, grup konuşmasında, “Biz Meclis’te barış için yasa konuşurken, siz kürsüden neden bir halkı aşağılayıcı sözler kullanıyorsunuz Sayın Özgür Özel? 'Cellat’ defterini açacaksak, geçmişi konuşacaksak hepiniz borçlu çıkarsınız” sözleriyle celladın CHP zihniyeti olduğu göndermesinde bulundu.
CHP’Lİ TANRIKULU FİTNE ATEŞİNİ HARLAMAYA ÇALIŞTI
CHP’nin süreci baltalama çabalarına kendince katkı vermeye kalkan CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Silivri Cezaevi önünden yaptığı açıklamada: “Kent uzlaşısı davası dediğimiz, Kürtlerle yapılan iş birliği nedeniyle tutuklu arkadaşlarımız var. 7 kişinin beyanı var soruşturma dosyasında ama 8 aydır iddianame yazılmadı. 400 kişiyle ilgili iddianame yazıldı, 7 kişiyle ilgili iddianame 8 aydır yazılmıyor. Bu, şudur. Doğrudan doğruya bu sürece Kürt meselesinin demokratik çözümüne ilişkin bir iradeye yargının gösterdiği dirençtir” ifadeleriyle fitne ateşini harlamaya çalıştı.
