Yılmaz Özdil kargaları bile güldürdü! Yalancının...

Sözcü'nün "ilkeli gazeteci" ayaklarına yatan, ancak aslında Türkiye'nin en ilkesiz gazetecilerinden biri olan Yılmaz Özdil, Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda yanına aldığı isimleri eleştirdiği köşesinde, kendisini göklere çıkardı. Özdil, "Meslekte 40 senem doldu, 40 senedir sadece vatandaşın çıkarları için yazarım" diyerek kargaları bile güldürdüğü köşesinde özetle şunları kaydetti:

"Mesleğe başladığım haftaydı, henüz 17 yaşındayım, bacaklarım titreye titreye yazıişlerinde olup bitenleri gözlemlemeye çalışıyordum, rahmetli babamın da yakın arkadaşı olan efsane bir gazeteci büyüğüm “oğlum” dedi, “gel seni bir yere götüreceğim…”

Çıktık gazeteden, havadan sudan sohbet ederek durağa kadar yürüdük, belediye otobüsüne bindik, düşünüyorum, acaba beni nereye götürüyor, etrafı seyrederek sessiz sessiz oturuyorum.

“Bak oğlum” dedi, parmağıyla işaret ederek… “Şu şoför arkadaşın hemen arkasında oturan kişiyi tanıyor musun?”

Baktım merakla, belli ki mutlaka tanımam gereken biri ama, tanımıyorum iyi mi, çıkaramadım ağabey dedim.

“İyi tanı oğlum” dedi.

“O vatandaştır!”

“Sadece onun için yaz.”

“Sadece onun çıkarları için.”

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Böyle öğrendik.

Meslekte 40 senem doldu, 40 senedir sadece “o vatandaş”ın çıkarları için yazarım. (...)"