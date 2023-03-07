Yılmaz Özdil istifa etti! “Aleyhime kampanya başlatanlar CHP’li” deyip bunu duyurdu

Sözcü TV Genel Müdürlüğü pozisyonundan istifa eden Yılmaz Özdil, CHP'li bazı isimlerin aleyhinde karalama kampanyası başlattığını belirterek, "Doğma büyüme bir CHP'li olarak, bu kampanyaya parti kaynaklarının harcanmasına gerçekten üzüldüm. CHP'nin parasına yazık kardeşim." dedi.

Özdil, Sözcü gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Altı yıldır kağıt üzerinde hayal edilen, yapılamaz zannedilen Sözcü televizyonunu sadece 39 günde hayata geçirmeyi başardık.

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(…) Çok şükür, sanki 15 yıldır yayındaymışız kadar rahatız ama, aslında bugün henüz yedinci günümüz.

(…) Gecesini gündüzüne katarak, insanüstü gayret sarfeden tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutlarım.

(…) Anadolu imbiğinden damıtılarak süzülmüş kulağa küpe lafımızdır… Çok muhabbet, tez ayrılık, bırakmayı bilmek lazım.

(…) (Parantez açayım… Görevden derhal uzaklaştırılmam için, bir saniye bile görevde kalmamam için, Chp yönetiminin adını kullanarak, aleyhime kampanya başlatılmasına üzülmedim desem, yalan olur.

(…) Doğma büyüme bir Chp'li olarak, bu kampanyaya parti kaynaklarının harcanmasına gerçekten üzüldüm.

Chp'nin parasına yazık kardeşim.

Çünkü, bu kadar dolanbaçlı yollar deneyeceklerine, direkt bana telefon etselerdi, kurucu görevim dışında bir niyetim olmadığını, Sözcü televizyonunda çalışma odamın bile olmadığını, genel müdür, genel yönetmen, genel koordinatör gibi herhangi bir sıfatımın olmadığını kendilerine zaten söylerdim.) (…)"