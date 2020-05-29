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Aktüel

Yılmaz Özdil evindeki eşyaları yıkım öncesi boşaltılıyor

Gazeteci Yılmaz Özdil, Bodrum’da bulunan villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıkması üzerine eşyalarını boşalttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 19:23:50 -
Yılmaz Özdil evindeki eşyaları yıkım öncesi boşaltılıyor

Gazeteci Yılmaz Özdil, Bodrum’da bulunan villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıkması üzerine eşyalarını boşalttı.



Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin gazeteci Yılmaz Özdil’in Aktur Sitesi’nde bulunan villasındaki incelemeleri sona erdi. İncelemenin ardından Özdil’in milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerinde bulunan eşyalarını işçiler taşıdı. Baza, yatak, döşek, sandalye takımı, masa takımı, giysi dolabı, bilgisayar masası, vantilatör gibi birçok ev eşyası pikaba yüklenerek götürüldü. Yarın başlayacak yıkım öncesinde evini boşaltan Özdil’in eşyaları ihtiyaç sahiplerine verdiği öğrenildi.

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