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Gündem Yılmaz Özdil CHP'ye böyle seslendi: Yapmayın
Gündem

Yılmaz Özdil CHP'ye böyle seslendi: Yapmayın

Yeniakit Publisher
2023-04-08 20:04:00 -
Yılmaz Özdil CHP'ye böyle seslendi: Yapmayın

Sadullah Ergin'in CHP listesinden aday olarak girmesine yazar Yılmaz Özdil sert tepki gösterdi.

DEVA Partisi kurucusu, Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listesinden Hatay 1'inci sıra milletvekili adayı olacağı iddiasına tepkiler sürüyor.

Muhalif cephede Balyoz ve Ergenekon dönemi Adalet Bakanı olarak tanınan Ergin'e en sert tepki ise Yılmaz Özdil'den geldi.

Ergin'in CHP listesinden Hatay 1'inci sıra milletvekili adayı olacağı bilgisi üzerine Yılmaz Özdil, "Asrın iftirası Ergenekon'u Balyoz'u unutturan haindir" dedi.

CHP'ye seslendi: Yapmayın

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdil, "Asrın iftirası Balyoz’u Ergenekon’u unutan ahmak, unutturan vatan hainidir, ali dibo’yu listeye koymayın kardeşim, yapmayın…" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

şevki

yanlış saat misali günde iki kere doğruyu gösteriyor.. onu da göstermesin değil mi.

sukru

Yılmaz,fetöcüleri gücendiriyorsun asıl sen yapma böyle.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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