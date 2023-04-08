Yılmaz Özdil CHP'ye böyle seslendi: Yapmayın
Sadullah Ergin'in CHP listesinden aday olarak girmesine yazar Yılmaz Özdil sert tepki gösterdi.
DEVA Partisi kurucusu, Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listesinden Hatay 1'inci sıra milletvekili adayı olacağı iddiasına tepkiler sürüyor.
Muhalif cephede Balyoz ve Ergenekon dönemi Adalet Bakanı olarak tanınan Ergin'e en sert tepki ise Yılmaz Özdil'den geldi.
Ergin'in CHP listesinden Hatay 1'inci sıra milletvekili adayı olacağı bilgisi üzerine Yılmaz Özdil, "Asrın iftirası Ergenekon'u Balyoz'u unutturan haindir" dedi.
CHP'ye seslendi: Yapmayın
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdil, "Asrın iftirası Balyoz’u Ergenekon’u unutan ahmak, unutturan vatan hainidir, ali dibo’yu listeye koymayın kardeşim, yapmayın…" ifadelerini kullandı.
Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kılıçdaroğlu buna çok kızacak! Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal hakkında bomba kulis
Medya
Sen ne diyorsun böyle Kemal Kılıçdaroğlu! Şaşırdın mı be adam