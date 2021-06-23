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Medya Yılmaz Özdil 23 Haziran yazısı! Yılmaz Özdil yazısı bugün neden yok? Yılmaz Özdil nerede?
Medya

Yılmaz Özdil 23 Haziran yazısı! Yılmaz Özdil yazısı bugün neden yok? Yılmaz Özdil nerede?

Sözcü gazetesi yazarları Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar arasında yaşanan gerginlik tavan yapmışken, Mustafa Kemal üzerinden vatandaşı tokatlayan Yılmaz Özdil’in bugünkü yazısı merak ediliyordu. SPK üzerinden Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil kavgasını merak edenler Yılmaz Özdil bugün ne yazdı? Yılmaz Özdil bugünkü yazısı nedir? Yılmaz Özdil yazısı bugün neden yok? Yılmaz Özdil nerede? sorularını sormakta.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 11:08:00 - 2021-06-23 11:15:29
Yılmaz Özdil 23 Haziran yazısı! Yılmaz Özdil yazısı bugün neden yok? Yılmaz Özdil nerede?

Yalan ve yanlış haberleryle ün yapmış Sözcü yazarları Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar, Sezgin Baran Korkmaz üzerinden birbirini yemeye devam ediyor. Türkiye hakkında yaptığı algı haberleriyle bilinen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!" dedi.

Yılmaz Özdil'in Artı Bir TV'yi Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiği iddiasına Uğur Dündar'dan sert tepki geldi. Dündar, "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır," dedi. Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil kavgası çok fazla su götüreceği kesin. Peki Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil kavgası sonrası Yılmaz Özdil köşesinde ne yazdı? Yılmaz Özdil bugün ne yazdı? Yılmaz Özdil bugünkü köşesinde bir yazı yazmadığı görülüyor. 

Yılmaz Özdil 23 Haziran yazısı

Yılmaz Özdil bugünkü köşesinde yazı yazmadığı görüldü. Yılmaz Özdil Yarın beraberiz başlıklı kısa bir açıklama yaparak, “Gözlerimden zorunlu ameliyatım vesilesiyle sağlık dileklerini ileten herkese yürekten teşekkür ederim, yarım beraberiz.” dedi.

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