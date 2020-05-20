Yılmaz ligdeki durumlarını değerlendirdi

TFF 3.Lig 3.Grup takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sosyal izolasyon kuralları çerçevesinde antrenmanlarına devam ediyor.

Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz yaptığı açıklamada ligdeki ilk sezonlarında tüm olumsuzluklara rağmen örnek bir mücadele göstererek ligde kalmayı hak ettiklerini kaydetti.

Çalışmalarını bireysel olarak devam ettiren Yeşilyurt Belediyesporlu oyuncular, Haziran ayındaki saha çalışmalarına kadar hazırlıklarına ara vermeyecek.

Antrenmanlarını video konferans yoluyla toplu olarak yapan turuncu yeşillilerde Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu.

Ligin başlangıç tarihinin oldukça sıkıntılı bir sürece denk geldiğini belirten Yılmaz, "Alt ligler için sorunun boyutu daha büyük. TFF tarafından yayınlanan talimatnameye uymak bir çok kulüp için zor olacaktır. Şartlar alt liglerde çok iyi değil. Ligleri başlayacağı tarihin de nerden bakılırsa sıcaklardan dolayı çeşitli sıkıntılar doğurabileceği bir gerçek. Fakat biz herşeye rağmen sahaya çıkıp yarım bıraktığımız işi tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum. 3.Lig’deki ilk sezonumuzda ortaya koyduğumuz örnek mücadeleyle ligde kalmayı hak ettik bence" diye konuştu.