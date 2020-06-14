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Aktüel

Yılmaz, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü kutladı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Jandarma Teşkilatı’nın 181’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 13:16:17 -
Yılmaz, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü kutladı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Jandarma Teşkilatı’nın 181’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.


Jandarma Teşkilatı’nın, başarılı çalışmalarını 181 yıldır devam ettiren köklü bir kuruluş olduğunu ifade eden Yılmaz, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin önemli bir parçası olarak, devletimizin bekası, milletimizin refahı için toplumun huzur ve güvenliğini sağlayan Jandarma Genel Komutanlığı’nın ulaştığı başarılar her türlü takdirin üzerindedir” dedi.


Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Jandarma; her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur’ sözüne atıfta bulunan Yılmaz, "Bugün bu topraklarda hür ve bağımsız yaşayabiliyorsak, bunu tüm güvenlik güçlerimize borçluyuz. Büyük bir vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içinde görev yapan Jandarma Teşkilatımızın değerli mensuplarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar temenni ediyorum. Jandarma Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünde başta Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğrunda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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