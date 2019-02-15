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Yılmaz: ’İZSU hizmet değil eziyet ediyor’

Cumhur İttifakı’nın Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, içme suyu boru patlakları nedeniyle maddi zararlara uğrayan çok sayıda vatandaşın canından bezdiğini söyledi.

15 Şubat 2019 Cuma 11:36
Yılmaz: ’İZSU hizmet değil eziyet ediyor’

Cumhur İttifakı’nın Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, içme suyu boru patlakları nedeniyle maddi zararlara uğrayan çok sayıda vatandaşın canından bezdiğini söyledi.


Seçim kampanyası sürecinde Gaziemir’i bir kez daha karış karış gezen Cumhur İttifakı’nın Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, çok sayıda sokak ve caddede İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) patlak boru hatlarından akan sular nedeniyle vatandaşın mağduriyet yaşadığını ifade etti.


Yapılan ihbarlara İZSU’nun ilgisizliğinden yakınan vatandaşlarla görüşen Yılmaz, "Sular boşa akıyor maalesef İZSU bakamıyor. Millet su baskınlarından korkuyor. Akan sularla oluşan hendeklerin arasında arabalar yol bulmaya çalışıyor. Lastikler yarılıyor, araçların alt takımları kısa sürede dökülüyor. Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği büyük risk altında. İZSU’yu ivedilikle göreve davet ediyorum" dedi.



"İZSU milletimizin sabrını daha fazla zorlamasın"


İçme suyunun her millete nasip olmayan milli bir servet olduğuna dikkat çeken Yılmaz, milli değerlerin korunması gerektiğini söyledi. Nazmi Yılmaz, "Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış ve bu yönüyle ecdadımızın bizlere emaneti olan ülkemizin ortak değerlerine sahip çıkılması gerekir. Gaziemir’de boşa akan içme suyu milletimizin ortak malıdır. Onda tüyü bitmemiş yetimin de hakkı vardır. Boşa akan her damla suyun parasını vatandaştan almasını bilen İZSU milletimizin sabrını daha fazla zorlamasın" sözleriyle tepkisini gösterdi.



"Gaziemir’e gönülden hizmet etmeye biz hazırız"


İZSU’nun Gaziemir ilçesini açıkça umursamadığını öne süren Yılmaz, "Gaziemir’in neredeyse her sokağında ve caddesinde içme suyu boru patlağı var. Demek ki altyapı eksiği var. Boru hatlarının yenilenmesi, yolların yenilenmesi lazım. Su patlaklarına acilen müdahale edilmesi lazım. Denizli’de yaptığı belediye başkanlığı ile büyük başarıya ulaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Nihat Zeybekci ile birlikte Gaziemir’in unutulmuşluğuna son vereceğiz. Gaziemir’e gönülden hizmet etmeye biz hazırız. Boru hatlarının ve yolların yenilenmesine varız. Bunu birlikte başaracağız. Milletimiz farkı görecek" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:36
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