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Siyaset Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı
Siyaset

Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı

92 yaşındaki oyuncu Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 09:57:00 -
Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı

92 yaşındaki oyuncu Yılmaz Gruda bir süredir ileri yaşının da verdiği nedenlerden dolayı sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu.

Oyuncunun menajeri Tümay Özokur, Instagram hesabı üzerinden bakanlığa seslendi, yardım istedi.

Özokur çağrısında şu sözlere yer verdi:

"Ustamız, hocamız Yılmaz Gruda Şişli Etfal Seyrantepe Kampüsü kırmızı alanda yatmakta… Hekimler yoğun bakım ya da servise karar vermek üzere… 4 gün önce serviste 5 gün yatırıldı ve düzeldi diye çıkarıldı. Lütfen yoğun bakımda tedavisi yapılsın.

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