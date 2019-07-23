0553 313 94 23

Yılmaz: “En iyisini yapmak zorundayız”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, “Teşkilatlar olarak el ele verip halkımıza, vatanımıza, davamıza en iyi hizmeti sunmak zorundayız” dedi.

23 Temmuz 2019 Salı 16:40
Yılmaz: “En iyisini yapmak zorundayız”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, “Teşkilatlar olarak el ele verip halkımıza, vatanımıza, davamıza en iyi hizmeti sunmak zorundayız” dedi.


AK Parti Samsun İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı İl Başkanı Ersan Aksu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. İl Başkanlığındaki toplantıda parti ve teşkilat çalışmaları ele alınırken, AK Parti’nin hizmet seferberliğine vurgu yapıldı.



“Hiçbirimizin şahsi bir derdi yok"


Toplantıda açıklamalarda bulunan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yılmaz, AK Parti’nin halkın içinden doğan ve halkın kendisinin kurduğu bir parti olduğunu söyledi. AK davanın içinde olan herkesin gönülden, hizmet aşkıyla çalışmak zorunda olduğunu ifade eden Yılmaz, halka hizmet noktasında hiç bir aksamaya müsaade edilmemesi gerektiğini, topyekun koordineli bir şekilde AK Parti’nin siyasi prensipleri, hedefleri doğrultusunda hareket edilmesinin öncelikli olduğunu kaydetti.



“Ülkemizde birçok konu başlığı altında mücadeleler veriliyor”


“Teşkilatlar olarak el ele verip halkımıza, vatanımıza, davamıza en iyi hizmeti sunmak zorundayız” diyen Yılmaz, “Ülkemizde birçok konu başlığı altında mücadeleler veriliyor. Türkiye’nin daha ileri güçlü adımlarla gitmesi için var gücümüzle çalışmamız, katkı vermemiz şart. Teşkilatlarımızda her kademede ayrı gayrı olmadan özverili bir şekilde çalışmamız öncelikli. Hiç birimizin şahsi bir derdi yok, halkımızın verdiği emaneti en iyi şekilde korumak, daha ileri taşımak hedeflerimiz arasında. Bunun için istişare ve değerlendirme toplantılarımızda her şeyi detaylarıyla konuşuyoruz, uygulama safhasını geciktirmeden hayata geçiriyoruz. İstişare partimizin vazgeçilmezleri arasındadır” ifadelerini kullandı.


Yılmaz, her toplantının yeni bir çalışma ve sinerji anlamına geldiğini de sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:40
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Efeler Belediyesi geleceğe ışık tutuyor
    1. Efeler Belediyesi geleceğe ışık tutuyor
    2. Tam 271 milyon dolar sahte para.....
    3. Darbeciler mahkemede de rahat..
    4. Güneydoğu Yerel Gazeteciler Derneği..
    5. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan..
    6. Dere kenarında korkunç infaz!
    7. AK Parti milletvekili Açıkgöz,..
    8. Başkan Arı Gazeteciler Günü ve Basın..
    9. Libya'nın başkentinde çatışmalar..
    10. 6 dilde kara propaganda yapılıyor!..
    11. Telefonunu çalan hırsıza seslendi: 500..
    12. Şanlıurfa'da salça yaparken damdan..
    13. Emekli maaşları farkı ne zaman..
    14. Denizde rahatsızlanan kadını..
    15. CHP milletvekili Sarıaslan, Belediye..
    16. Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 24..
    17. MacaristanBüyükelçisi Viktor Matis..
    18. (Özel) Arnavutköy’de iki araç kafa..
    19. Dalgıçlar, Van Gölü'ndeki batık gemi..
    20. Mahalle sakinlerinden örnek davranış
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi