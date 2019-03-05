0553 313 94 23

Yılmaz: Bizim tek amacımız halkımıza ve vatanımıza hizmet

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın başarısının 2023 hedeflerine ulaşmanın anahtarlarından biri olduğunu söyledi.

05 Mart 2019 Salı 10:24
Yılmaz: Bizim tek amacımız halkımıza ve vatanımıza hizmet

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın başarısının 2023 hedeflerine ulaşmanın anahtarlarından biri olduğunu belirterek, "Bizim tek kavgamız; halkımıza, vatanımıza hizmettir. Gerisi boş işler" dedi.

 

Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Atakum ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdürdü. Atakum’da program Yalı Kafe’de iş adamları ile gerçekleşen buluşma ile başladı. Ardından Medical Park Hastanesinde hasta ve yakınları ile personel ziyaret edildi. Ev ile iş yeri ziyaretlerinin ardından Atakent Seçim Koordinasyon Merkezinde vatandaşlar ve teşkilat üyeleriyle buluşuldu.

 

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, AK Parti ilçe Başkanı Haluk Köksoy, AK Parti ve MHP teşkilat üyelerinin katıldığı programlarda açıklamalarda bulunan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’nın başarısının tüm hesapların üzerinde olduğunu söyledi.



"Kirli hesaplar Cumhur İttifakı’na güçlü destekle bozulacak"

 

Yerel seçimler üzerinden ilerisi için kirli hesaplar yapıldığını, bu hesapların Cumhur İttifakı’na güçlü destekle bozulacağını ifade eden Yılmaz, "31 Mart’ta halkımız sadece belediye başkanı seçmeyecek. Nerede bir kirli oyun, kumpas, tuzak varsa bunlarında bozulmasını sağlayacak. İstikbalimize, geleceğimize, aşımıza, işimize göz dikenler 31 Mart’a odaklandı. Ülkemizde istikrar, birlik ve beraberlik, hizmet, kalkınma, güçlü Türkiye istemeyenler yerel yönetimler üzerinden kirli ellerini uzatmak istiyor. Şu an ne yazık ki, seçimler üzerinden böyle kirli hesaplar masaların üzerinde duruyor. Cumhur İttifakı bunların tüm düzenini, hedeflerini darmaduman edecektir. Bu yüzden önce bizler bir olacağız, birbirimize destek çıkacağız, hiçbir nefsi hesap içine girmeyeceğiz. Yolumuz hizmet, yolumuz Türkiye olacak" diye konuştu.



"Gerisi boş işler"

 

"Bizim tek kavgamız; halkımıza ve vatanımıza hizmettir. Gerisi boş işler" diyen Yılmaz, "31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın başarısı 2023 hedeflerine ulaşmanın anahtarlarından da biridir. Önümüze koyduğumuz büyük hedefler birilerini rahatsız etti, kirli ittifaklar ortaya çıktı. Büyük hedefler koyan Türkiye’nin önüne Allah’ın izni, halkımızın büyük desteğiyle kimse set koyamayacak. Çok çalışacağız, ulaşmadığımız destek istemediğimiz kimse kalmayacak. Kimseyi de ayırmayacağız, ötelemeyeceğiz. Üzerimize ne düşüyorsa var gücümüzle yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:24
  1. Samsun
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beymen Club'tan 2019 İlkbahar/Yaz konsepti
    1. Beymen Club'tan 2019 İlkbahar/Yaz..
    2. Garanti 2018 Entegre Faaliyet..
    3. Facebook'tan Endonezya'daki seçimde..
    4. İstanbul'a Biyoteknoloji Vadisi
    5. Bitlis’te 36 köy yolu ulaşıma kapalı
    6. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
    7. 28 Şubat davası yavaşlıkta rekor kırıyor
    8. Eski Yargıtay üyesine 15 yıla kadar..
    9. CNR ve Tuzla Boat Show'da Setur..
    10. AFAD'dan Van'da 229 bin kişiye afet..
    11. Türkiye'den ABD Başkanı Trump'a sert..
    12. Yolcu uçağı sis nedeniyle 9 tur..
    13. Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde yeni..
    14. Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü
    15. TOTAL uzun yol sürücüleriyle buluştu
    16. Döviz kurları
    17. Kimse duymadıklarının farkına varmadı
    18. Marmara Üniversitesi sözleşmeli..
    19. Rusya açıkça tehdit etti: Tüm kıtaya..
    20. Birleşmiş Markalar Derneği'nden..
    21. Bakan Ziya Selçuk: Çocuğu tanımalıyız
    22. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    23. Bursa'da bin 175 litre sahte içki ele..
    24. "Ciddi bir izleme, değerlendirme..
    25. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    26. Bir ilde daha ittifak kesinleşti! HDP..
    27. ABD, Türkiye’yi gümrüksüz ticaret..
    28. PKK'dan kaçan kadın terörist Silopi'de..
    29. Akit TV'nin "Atatürk'ün hatırasına..
    30. ‘Antalya’nın Rekreasyonel Kentsel..
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!