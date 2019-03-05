Yılmaz: Bizim tek amacımız halkımıza ve vatanımıza hizmet

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın başarısının 2023 hedeflerine ulaşmanın anahtarlarından biri olduğunu belirterek, "Bizim tek kavgamız; halkımıza, vatanımıza hizmettir. Gerisi boş işler" dedi.

Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Atakum ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdürdü. Atakum’da program Yalı Kafe’de iş adamları ile gerçekleşen buluşma ile başladı. Ardından Medical Park Hastanesinde hasta ve yakınları ile personel ziyaret edildi. Ev ile iş yeri ziyaretlerinin ardından Atakent Seçim Koordinasyon Merkezinde vatandaşlar ve teşkilat üyeleriyle buluşuldu.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, AK Parti ilçe Başkanı Haluk Köksoy, AK Parti ve MHP teşkilat üyelerinin katıldığı programlarda açıklamalarda bulunan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’nın başarısının tüm hesapların üzerinde olduğunu söyledi.







"Kirli hesaplar Cumhur İttifakı’na güçlü destekle bozulacak"

Yerel seçimler üzerinden ilerisi için kirli hesaplar yapıldığını, bu hesapların Cumhur İttifakı’na güçlü destekle bozulacağını ifade eden Yılmaz, "31 Mart’ta halkımız sadece belediye başkanı seçmeyecek. Nerede bir kirli oyun, kumpas, tuzak varsa bunlarında bozulmasını sağlayacak. İstikbalimize, geleceğimize, aşımıza, işimize göz dikenler 31 Mart’a odaklandı. Ülkemizde istikrar, birlik ve beraberlik, hizmet, kalkınma, güçlü Türkiye istemeyenler yerel yönetimler üzerinden kirli ellerini uzatmak istiyor. Şu an ne yazık ki, seçimler üzerinden böyle kirli hesaplar masaların üzerinde duruyor. Cumhur İttifakı bunların tüm düzenini, hedeflerini darmaduman edecektir. Bu yüzden önce bizler bir olacağız, birbirimize destek çıkacağız, hiçbir nefsi hesap içine girmeyeceğiz. Yolumuz hizmet, yolumuz Türkiye olacak" diye konuştu.







"Gerisi boş işler"

"Bizim tek kavgamız; halkımıza ve vatanımıza hizmettir. Gerisi boş işler" diyen Yılmaz, "31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın başarısı 2023 hedeflerine ulaşmanın anahtarlarından da biridir. Önümüze koyduğumuz büyük hedefler birilerini rahatsız etti, kirli ittifaklar ortaya çıktı. Büyük hedefler koyan Türkiye’nin önüne Allah’ın izni, halkımızın büyük desteğiyle kimse set koyamayacak. Çok çalışacağız, ulaşmadığımız destek istemediğimiz kimse kalmayacak. Kimseyi de ayırmayacağız, ötelemeyeceğiz. Üzerimize ne düşüyorsa var gücümüzle yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.