Yılmaz: Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun

ADEM ŞAHİN - Geçen hafta içinde Sakarya Mahallesi sakinleriyle buluşan Yılmaz, “6 seçim geçirdik. Ne Sakarya ne de Karesi bizi hiç mahcup etmedi, hep arkamızda durdu. Bu birlik ve beraberliğimiz daim olsun” temennisinde bulundu.



GÜÇLÜ KADRO



Cumhur İttifakı’nın AK Partili Belediye Başkan Adayı olan Yücel Yılmaz, 31 Mart Seçimleri öncesinde ilçe ve mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Halkın sorunlarını yerinde dinleyerek seçildikten sonra hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlatan Yücel Yılmaz, Sakarya Mahallesi Beşkahveler mevkiinde vatandaşlarla buluştu. Büyük bir coşku ve sevgiyle karşılanan Yücel Yılmaz, “Buradaki hemşehrilerimle 6 seçime girdik. Ne Sakarya ne de Karesi bizi hiç mahcup etmedi, hep arkamızda durdu. Bu birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi. Sakarya Mahallesi’nde gerçekleştirilen halk buluşmasına AK Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Sezai Doğan, Karesi Belediye Başkan Adayı Dinçer Orkan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı M. Zahid Bayram, AK Parti Karesi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Yıldız, AK Parti Karesi Kadın Kolları Başkanı Nilgün Baysal katıldı.





HİZMET İÇİN VARIZ



“Allah bize Balıkesir’e, Karesi’ye hizmet etmeyi nasip etti, inşallah bu sefer de mahcup etmeyecek” diyen Yücel Yılmaz, Balıkesirlilerin ihtiyaç, talep ve düşüncelerini ön plana koyarak projeleri hazırladıklarını belirtti. Yılmaz, “7 düvelin Türkiye’nin üzerine geldiği bu süreçte belediye başkanları olarak neler yapabiliriz? Vatandaşımızı ekonomik olarak daha fazla nasıl güçlendiririz? Çocuklarımızı nasıl mutlu edebiliriz? Kadınlarımıza ve annelerimize daha güvenli, daha huzurlu bir şehri nasıl oluşturabiliriz? Tüm bunlara kafa yoruyor, projelerimizi bu doğrultuda hazırlıyoruz” açıklamasında bulundu.