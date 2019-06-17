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Yılmaz, Balkanlar’dan bronz madalya ile döndü

Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Salihli Belediyespor Judo Takımı sporcularından Ceren Yılmaz, bronz madalya kazandı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:04
Yılmaz, Balkanlar’dan bronz madalya ile döndü

Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Salihli Belediyespor Judo Takımı sporcularından Ceren Yılmaz, bronz madalya kazandı.


Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası Makedonya’nın başkenti Üsküp’te gerçekleştirildi. Şampiyonada Ay-yıldızlı forma ile mücadelede eden Salihli Belediyespor’un başarılı judocularından Ceren Yılmaz, 44 Kg’da üçüncü olup, bronz madalyanın sahibi oldu. Diğer Salihlili Milli Judocu Abdülkadir Atılgan ise şampiyona da 7. oldu.


Milli judocu Ceren Yılmaz’ı tebrik eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Sporcumuzla gurur duyuyoruz. Kısa sürede kendini yetiştirerek hem ilçemizi hem Manisa’yı hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiştir” dedi.


Bu başarıda pay sahibi olan Antrenörler Oktay Ayaz ve Özlem Akın Ayaz’ı tebrik eden Başkan Kayda, Salihli’den milli takıma sporcu yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:04
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