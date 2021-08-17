Yıllıklandırılmış cari açık 10 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye’nin cari işlemler hesabı, haziranda 1 milyar 127 milyon dolarla beklentilerin altında açık verdi. Bu rakam geçen yılın ekim ayında kaydedilen 154 milyon dolarlık cari açığın ardından en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Böylece 12 aylık cari işlemler açığı da 29 milyar 679 milyon dolar ile son 10 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu veri geçen yılın ağustos ayında 24,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş, bu yılın şubat ayı itibarıyla da kademeli düşüşe geçmişti. AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, beklentilerin altında gelen haziran ayı cari denge verisi ile son 12 aylık açığın milli gelire oranla yüzde 4,1’e gerileyerek iyileşme eğilimini devam ettirdiğini söyledi.