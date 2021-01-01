Yıllık yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:
|Ad
|Piyasa Değeri
|2020 En Yüksek
|2020 En Düşük
|2020 Fark (%)
|2020 Kapanış
|İş Bankası (A)
|203.315.000,00
|414.914,10
|165.830,00
|22,60
|203.315,00
|İşbir Holding
|1.740.009.600,00
|3.570,70
|344,50
|537,21
|2.740,00
|İş Bankası (B)
|1.174.500.000,00
|64.750,00
|25.371,10
|34,19
|40.500,00
|İş Bankası (C)
|31.499.790.000,00
|7,66
|4,44
|9,20
|7,00
|İskenderun Demir Çelik
|29.319.000.000,00
|10,45
|5,33
|29,36
|10,11
|İş Fin.Kir.
|2.683.868.209,70
|4,64
|1,99
|1,58
|3,86
|İş Girişim
|1.414.664.496,00
|20,60
|2,34
|398,68
|18,95
|İş GMYO
|2.435.225.000,00
|2,59
|1,14
|44,32
|2,54
|İş Bankası (Kur.)
|0,00
|570.999,00
|209.999,00
|66,67
|350.000,00
|İş Y. Men. Değ.
|6.269.300.000,00
|18,23
|2,86
|338,57
|17,66
|İş Yat. Ort.
|565.309.479,68
|3,68
|1,47
|118,45
|3,52
|İttifak Holding
|856.320.000,00
|4,16
|0,50
|71,03
|2,23
|İzmir Fırça
|93.825.000,00
|9,22
|1,10
|208,89
|5,56
|İzmir Demir Çelik
|4.038.750.000,00
|28,66
|7,40
|31,50
|10,77
|İz Hayvancılık Tarım
|266.301.000,00
|19,73
|1,47
|587,95
|18,00
|Jantsa Jant Sanayi
|3.681.870.000,00
|349,50
|35,12
|523,64
|331,70
|Kaplamin
|676.000.000,00
|34,20
|3,41
|509,01
|33,80
|Karel Elektronik
|1.344.859.200,00
|24,14
|9,17
|58,71
|23,06
|Karsan Otomotiv
|2.925.000.000,00
|3,84
|1,15
|105,70
|3,25
|Kartonsan
|7.166.250.000,00
|134,12
|9,77
|553,83
|95,55
|Katmerciler Ekipman
|669.900.000,00
|4,97
|0,74
|101,48
|3,08
|Koç Holding
|53.558.166.816,00
|21,43
|12,19
|5,55
|21,12
|Kent Gıda
|78.232.000.000,00
|597,30
|16,93
|1.431,34
|355,60
|Kervansaray Yat. Holding
|741.516.400,80
|2,42
|0,26
|129,09
|1,26
|Kerevitaş Gıda
|4.355.960.000,00
|8,31
|2,15
|101,84
|6,58
|Kafein Yazılım
|422.255.000,00
|22,56
|7,12
|92,51
|21,38
|Kiler GMYO
|1.556.200.000,00
|5,00
|0,46
|134,80
|2,51
|Klimasan Klima
|672.012.000,00
|23,04
|9,14
|-20,01
|16,97
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|49.696.000.000,00
|47,13
|11,84
|32,26
|31,06
|Konfrut Gıda
|557.700.000,00
|21,00
|4,42
|116,11
|16,90
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|901.320.000,00
|24,70
|7,59
|211,99
|23,68
|Konya Çimento
|5.506.987.200,00
|1.286,80
|150,00
|316,51
|1.130,00
|Kordsa Teknik Tekstil
|3.024.927.131,80
|16,16
|7,95
|22,29
|15,55
|Koza Madencilik
|6.011.359.200,00
|16,74
|7,33
|54,44
|15,49
|Koza Altın
|14.746.750.000,00
|100,60
|49,24
|30,59
|96,70
|Kardemir (A)
|1.429.806.694,52
|6,16
|1,70
|124,53
|5,95
|Kardemir (B)
|629.608.756,22
|5,34
|1,67
|99,62
|5,27
|Kardemir (D)
|4.509.706.289,47
|5,86
|1,70
|117,29
|5,78
|Körfez GMYO
|382.800.000,00
|8,07
|1,22
|142,68
|5,80
|Kron Telekomünikasyon
|525.652.018,92
|36,84
|11,12
|189,62
|36,84
|Kristal Kola
|376.320.000,00
|4,00
|0,89
|159,60
|3,92
|Karsu Tekstil
|300.109.261,55
|8,71
|1,26
|163,89
|8,55
|Kervan Gıda
|2.478.750.000,00
|17,48
|9,90
|33,54
|13,22
|Kuştur Kuşadası Turizm
|667.673.476,90
|245,60
|19,51
|570,07
|157,30
|Kütahya Porselen
|2.013.802.560,00
|52,70
|4,68
|662,08
|50,45
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|230.000.000,00
|2,75
|0,62
|105,12
|2,30
|Lider Faktoring
|306.900.000,00
|4,38
|1,10
|85,83
|3,41
|Link Bilgisayar
|350.625.000,00
|67,75
|12,69
|254,39
|63,75
|Lokman Hekim Sağlık
|260.880.000,00
|14,14
|4,22
|89,52
|10,87
|Logo Yazılım
|3.137.500.000,00
|136,60
|45,50
|106,41
|125,50
|Lüks Kadife
|289.000.000,00
|43,46
|4,39
|234,49
|28,90
|Marmaris Altınyunus
|612.776.049,60
|151,90
|45,82
|56,48
|111,10
|Makina Takım
|682.000.000,00
|3,74
|0,96
|81,38
|3,41
|Marka Yatırım Holding
|134.965.700,00
|10,70
|0,68
|444,92
|6,43
|Martı Otel
|255.600.000,00
|4,02
|0,49
|134,07
|2,13
|Mavi Giyim
|2.592.095.400,00
|62,80
|28,90
|-9,84
|52,20
|Mega Polietilen
|291.080.000,00
|10,37
|0,48
|767,82
|7,66
|Metro Petrol ve Tesisleri
|217.761.500,00
|4,47
|0,91
|47,45
|2,89
|Merit Turizm
|213.435.000,00
|134,90
|11,29
|330,56
|83,70
|Merko Gıda
|570.240.000,00
|27,77
|0,65
|736,78
|8,64
|Metro Holding
|624.000.000,00
|2,73
|0,77
|50,72
|2,08
|Metemtur Otelcilik
|397.800.000,00
|22,50
|1,12
|1.141,57
|22,10
|Migros Ticaret
|7.749.121.172,40
|45,56
|16,20
|76,71
|42,80
|Milpa
|956.800.000,00
|6,13
|1,63
|110,05
|4,60
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|61.349.643,40
|10,32
|0,77
|303,51
|4,60
|Menderes Tekstil
|772.500.000,00
|4,05
|0,83
|135,88
|3,09
|MLP Sağlık
|4.133.699.203,74
|23,84
|10,19
|24,19
|19,87
|Martı GMYO
|302.500.000,00
|3,97
|0,58
|172,28
|2,75
|Marshall
|3.067.000.000,00
|506,00
|28,20
|545,14
|306,70
|Mistral GMYO
|632.173.667,62
|5,02
|1,18
|150,99
|4,71
|Metro Yatırım Ortaklığı
|97.860.000,00
|5,23
|1,57
|-55,25
|2,33
|Mazhar Zorlu Holding
|341.117.280,00
|31,48
|9,03
|160,38
|31,48
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|1.176.120.000,00
|47,12
|9,14
|180,19
|35,64
|Netaş Telekom.
|1.821.403.584,00
|29,06
|7,21
|115,01
|28,08
|Niğbaş Niğde Beton
|2.808.000.000,00
|94,60
|4,05
|738,71
|52,00
|Net Holding
|1.934.094.463,91
|3,99
|1,11
|31,92
|3,43
|Nurol GMYO
|2.150.550.000,00
|11,20
|2,11
|104,20
|7,29
|Nuh Çimento
|7.396.517.664,00
|53,40
|7,80
|348,25
|49,24
|Odaş Elektrik
|2.340.000.000,00
|4,18
|1,10
|169,76
|3,90
|Olmuksan-IP
|2.928.164.625,00
|15,27
|2,34
|362,72
|11,85
|Orge Enerji Elektrik
|369.000.000,00
|8,50
|2,98
|48,79
|7,38
|Orma Orman Mahsulleri
|400.384.000,00
|16,75
|2,36
|433,33
|14,72
|Osmanlı Menkul
|617.489.279,00
|35,90
|3,75
|643,17
|31,00
|Ostim Endüstriyel Yat
|311.022.480,00
|4,86
|1,05
|142,86
|4,08
|Otokar
|7.641.600.000,00
|339,90
|94,05
|116,54
|318,40
|Oyak Çimento
|10.182.986.411,98
|10,24
|4,22
|59,70
|8,78
|Oyak Yat. Ort.
|139.000.000,00
|8,84
|2,07
|201,04
|6,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|130.078.896,00
|6,67
|1,54
|52,49
|4,71
|Özbal Çelik Boru
|287.676.000,00
|8,05
|1,00
|306,36
|6,55
|Özderici GMYO
|555.000.000,00
|2,79
|0,84
|41,40
|2,22
|Özak GMYO
|1.856.400.000,00
|6,06
|1,93
|98,44
|5,10
|Özerden Plastik
|189.000.000,00
|12,53
|1,50
|294,74
|9,00
|Panora GMYO
|548.100.000,00
|7,86
|3,67
|12,47
|6,30
|Pamukova Elektrik
|362.440.000,00
|31,40
|0,92
|1.565,63
|21,32
|Papilon Savunma
|782.375.000,00
|23,50
|6,12
|195,34
|22,76
|Parsan
|1.873.821.600,00
|25,34
|10,62
|43,45
|24,30
|Pera GMYO
|196.020.000,00
|3,38
|0,54
|134,04
|2,20
|Peker GMYO
|660.330.000,00
|4,42
|0,49
|188,60
|2,61
|Penguen Gıda
|883.750.000,00
|7,52
|0,80
|451,68
|5,05
|Petkim
|12.621.312.000,00
|5,25
|2,20
|56,85
|4,98
|Pınar Et Ve Un
|1.008.838.800,00
|31,42
|6,94
|163,57
|23,28
|Pegasus
|7.631.558.142,20
|86,60
|23,56
|-13,66
|74,60
|Pınar Su
|332.586.923,75
|10,08
|1,69
|220,26
|7,43
|Plastikkart
|328.737.500,00
|15,96
|5,49
|55,88
|14,45
|Petrokent Turizm
|939.755.520,00
|1.368,80
|89,10
|607,57
|906,40
|Pınar Süt
|1.037.470.262,85
|24,73
|7,43
|85,17
|23,08
|Polisan Holding
|2.927.810.000,00
|4,92
|1,53
|27,92
|3,86
|Politeknik Metal
|1.530.000.000,00
|471,90
|54,40
|436,33
|408,00
|Türk Prysmian Kablo
|2.622.477.189,20
|17,14
|1,93
|368,90
|12,10
|Park Elek.Madencilik
|799.417.094,91
|5,89
|2,11
|76,07
|5,37
|Prizma Press Matbaacılık
|131.520.000,00
|9,32
|3,01
|27,44
|5,48
|Pergamon Dış Ticaret
|146.346.750,00
|19,71
|5,60
|154,73
|19,71
|QNB Finansbank
|235.672.500.000,00
|102,70
|28,00
|87,60
|70,35
|QNB Finans Fin. Kir.
|14.409.500.000,00
|239,00
|78,40
|-2,94
|125,30
|Ral Yatırım Holding
|279.720.000,00
|9,42
|2,37
|69,18
|4,44
|Ray Sigorta
|2.519.429.275,20
|29,70
|1,96
|351,75
|15,45
|Rhea Girişim
|154.566.000,00
|4,97
|1,00
|212,61
|3,72
|Rodrigo Tekstil
|97.135.350,00
|20,02
|1,10
|657,46
|13,71
|Royal Halı
|206.400.000,00
|5,25
|1,25
|151,09
|3,44
|RTA Laboratuvarları
|1.241.480.000,00
|64,70
|1,80
|1.205,17
|30,28
|Reysaş GMYO
|1.340.700.005,45
|12,18
|3,58
|18,74
|5,45
|Reysaş Lojistik
|1.102.794.000,00
|12,75
|3,83
|110,96
|9,24
|Safkar Ege Soğutmacılık
|383.520.000,00
|20,28
|1,87
|399,08
|10,88
|Sabancı Holding
|23.383.029.049,26
|11,72
|6,79
|25,66
|11,46
|Saray Matbaacılık
|320.982.000,00
|9,08
|0,66
|578,38
|8,77
|Sanel Mühendislik
|62.433.238,86
|4,33
|2,35
|16,56
|3,42
|Sanifoam Sünger
|179.548.886,40
|17,50
|3,82
|172,00
|13,60
|Sanko Pazarlama
|985.950.000,00
|10,60
|3,31
|28,88
|9,39
|Sarkuysan
|2.652.000.000,00
|10,70
|2,55
|178,21
|8,84
|Sasa Polyester
|16.782.600.000,00
|22,18
|4,87
|161,58
|20,22
|Say Yenilenebilir Enerji
|219.132.500,00
|10,15
|1,71
|279,91
|8,51
|Şeker Fin. Kir.
|320.000.000,00
|6,80
|3,55
|33,89
|6,40
|Sekuro Plastik
|193.834.600,00
|15,50
|2,44
|160,45
|13,96
|Selçuk Ecza Deposu
|8.476.650.000,00
|19,97
|5,25
|128,84
|13,65
|Selçuk Gıda
|109.560.000,00
|5,53
|0,75
|362,09
|4,98
|Serve Film Prodüksiyon
|214.883.852,00
|19,29
|1,29
|906,29
|16,00
|Seyitler Kimya
|552.000.000,00
|37,30
|6,64
|408,10
|34,50
|Silverline Endüstri
|387.000.000,00
|9,50
|1,20
|298,15
|8,60
|Şişe Cam
|22.392.094.750,60
|8,01
|3,36
|43,60
|7,31
|Şekerbank
|2.808.600.000,00
|1,77
|0,63
|38,50
|1,51
|Söktaş
|398.211.060,00
|5,87
|1,11
|199,32
|5,09
|Smartiks Yazılım
|282.301.750,00
|12,62
|4,15
|-9,68
|8,86
|Sinpaş GMYO
|3.649.948.544,34
|4,45
|0,76
|260,34
|4,18
|Senkron Güvenlik
|203.515.000,00
|26,26
|1,32
|861,90
|26,26
|Sönmez Pamuklu
|1.918.350.000,00
|28,00
|2,95
|387,80
|24,00
|Sodaş Sodyum Sanayii
|406.200.000,00
|30,40
|3,68
|604,07
|27,08
|Şok Marketler
|7.722.538.566,02
|14,74
|6,34
|17,29
|12,62
|Sönmez Filament
|3.935.763.000,00
|70,20
|3,06
|1.338,52
|70,20
|Servet GMYO
|4.076.800.000,00
|80,00
|7,00
|822,35
|78,40
|Sumaş Suni Tahta
|319.000.500,00
|57,00
|6,44
|422,27
|51,25
|Taç Tarım Ürünleri
|74.552.400,00
|18,56
|1,67
|237,50
|10,53
|Tat Gıda
|1.612.960.000,00
|13,12
|4,23
|94,94
|11,86
|TAV Havalimanları
|7.737.890.625,00
|27,87
|13,08
|-21,59
|21,30
|T.Tuborg
|5.827.724.131,71
|21,92
|11,27
|51,85
|18,07
|Turkcell
|35.420.000.000,00
|17,43
|11,41
|19,47
|16,10
|Trend GMYO
|377.100.000,00
|16,19
|1,11
|471,36
|12,57
|Tek-Art Turizm
|606.000.000,00
|2,18
|0,64
|60,32
|2,02
|TGS Dış Ticaret
|190.650.000,00
|12,71
|2,25
|172,16
|12,71
|Türk Hava Yolları
|17.815.800.000,00
|15,33
|7,41
|-10,72
|12,91
|Mondi Tire Kutsan
|1.520.000.000,00
|10,20
|2,95
|83,57
|7,60
|Tekfen Holding
|6.138.300.000,00
|19,29
|10,82
|-8,29
|16,59
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|1.405.800.000,00
|17,52
|3,56
|204,29
|12,78
|Taze Kuru Gıda
|216.300.000,00
|1.034,90
|4,64
|2.887,57
|216,30
|Trabzon Liman
|674.520.000,00
|44,47
|7,00
|206,67
|32,12
|Temapol Polimer Plastik
|163.012.500,00
|11,85
|2,66
|120,31
|11,50
|Tümosan Motor ve Traktör
|1.618.050.000,00
|15,77
|3,51
|119,50
|14,07
|Tofaş Oto. Fab.
|16.960.000.000,00
|34,28
|14,15
|45,56
|33,92
|Turcas Petrol
|1.239.660.000,00
|5,70
|1,51
|81,65
|4,85
|Torunlar GMYO
|3.900.000.000,00
|5,46
|1,65
|41,82
|3,90
|TSKB GMYO
|2.875.000.000,00
|6,09
|0,73
|502,10
|5,75
|T.S.K.B.
|4.984.000.000,00
|2,79
|0,83
|47,11
|1,78
|Trabzonspor Sportif
|1.220.000.000,00
|5,39
|1,07
|89,96
|2,44
|Türk Telekom
|29.890.000.000,00
|8,68
|5,24
|18,36
|8,54
|Türk Traktör
|9.750.516.300,00
|182,70
|37,40
|245,30
|182,70
|Tuğçelik
|242.400.000,00
|9,37
|2,30
|104,56
|8,08
|Tukaş
|2.641.978.500,00
|17,80
|7,38
|-21,54
|9,69
|Tüpraş
|27.045.273.600,00
|128,90
|65,55
|-14,83
|108,00
|Türker Proje Gayrimenkul
|803.926.562,59
|128,20
|26,66
|168,81
|112,90
|Türkiye Sigorta
|7.666.054.195,80
|6,80
|1,56
|203,06
|6,60
|Ufuk Yatırım
|627.748.205,40
|17,98
|2,12
|419,38
|13,40
|Ulaşlar Turizm Yat.
|107.620.422,00
|4,65
|0,44
|355,00
|4,24
|Ülker Bisküvi
|7.913.880.000,00
|27,74
|16,38
|3,49
|23,14
|Ulusoy Elektrik
|4.108.000.000,00
|57,00
|24,04
|93,05
|51,35
|Ulusoy Un Sanayi
|971.750.000,00
|15,52
|2,49
|201,05
|11,50
|Umpaş Holding
|109.620.000,00
|2,61
|0,31
|320,97
|2,61
|Uşak Seramik
|573.300.000,00
|2,68
|0,65
|92,84
|2,34
|Utopya Turizm
|970.000.000,00
|39,00
|2,48
|688,62
|38,80
|Uzertaş Boya
|452.800.000,00
|58,00
|1,37
|2.449,55
|56,60
|Vakıflar Bankası
|18.395.481.927,71
|7,01
|3,78
|-14,52
|4,71
|Vakıf Fin. Kir.
|852.000.000,00
|4,99
|1,04
|101,18
|4,26
|Vakko Tekstil
|1.043.200.000,00
|7,50
|2,81
|43,61
|6,52
|Vanet Gıda
|193.250.000,00
|15,49
|0,81
|440,56
|7,73
|Verusaturk Girisim
|680.160.000,00
|13,70
|2,94
|148,73
|13,08
|Verusa Holding
|3.157.000.000,00
|47,40
|12,66
|143,12
|45,10
|Vestel Beyaz Eşya
|7.767.200.000,00
|41,62
|12,89
|93,76
|40,88
|Vestel
|7.064.709.151,50
|22,40
|8,38
|66,88
|21,06
|Vakıf Yat. Ort.
|220.800.000,00
|14,36
|0,95
|304,14
|7,36
|Vakıf GMYO
|1.665.200.000,00
|4,26
|1,05
|109,13
|3,62
|Viking Kağıt
|378.000.000,00
|9,82
|1,83
|381,28
|9,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|514.040.000,00
|103,70
|4,84
|1.057,28
|72,40
|Yataş
|2.164.594.574,63
|14,45
|4,59
|99,01
|14,45
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|219.450.000,00
|5,30
|0,94
|173,29
|4,40
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.560.020.000,00
|22.763,00
|2.900,10
|429,72
|15.600,20
|Yeşil Yatırım Holding
|643.612.500,00
|102,80
|6,75
|749,07
|95,35
|Yeni Gimat GMYO
|2.004.710.400,00
|13,60
|9,94
|3,83
|12,43
|Yeşil GMYO
|324.459.674,29
|1,45
|0,34
|115,63
|1,38
|Yapı ve Kredi Bank.
|26.016.917.954,72
|3,20
|1,74
|24,19
|3,08
|Yapı Kredi Koray GMYO
|178.000.000,00
|5,09
|1,52
|83,88
|4,45
|Yükselen Çelik
|653.981.000,00
|8,78
|2,42
|146,33
|7,55
|Yonga Mobilya
|504.000.000,00
|81,40
|7,75
|224,94
|30,00
|Yünsa
|427.485.600,00
|17,65
|5,60
|45,61
|14,66
|Yeşil Yapı
|428.182.379,60
|1,95
|0,32
|178,79
|1,84
|Zorlu Enerji
|5.540.000.000,00
|3,20
|0,90
|69,94
|2,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)