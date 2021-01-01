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Ekonomi Yıllık yatırımcı rehberi (7)
Ekonomi

Yıllık yatırımcı rehberi (7)

Yeniakit Publisher
2021-01-01 11:23:41 -
Yıllık yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre 2020 yılında kaybettiren fon bulunmazken, en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatYıllık Getiri (%)
Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,09315837,57
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,09683237,06
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,10008936,95
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,04112436,86
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,05506536,20
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,02139926,72
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0179122,39
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,12102865,02
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0542764,98
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,07815752,72
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,05236352,71
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,09354142,72
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,03064293,45
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,12850152,66
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,10167950,13
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,18221748,43
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,10198945,73
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,04506109,76
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,064031107,55
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,02687688,95
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,03870388,78
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,02927843,32
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,04824754,69
NN Hay. Em. Altın EYF0,02894454,14
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,04647854,01
ZEM Altın Katılım EYF0,04762453,97
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,05134953,87
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,06695210,31
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,02558710,24
VEM Para Piyasası EYF0,06757110,19
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,07112310,18
ZEM Para Piyasası EYF0,02733910,12
Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %



Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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