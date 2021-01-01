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Ekonomi Yıllık yatırımcı rehberi (6)
Ekonomi

Yıllık yatırımcı rehberi (6)

Yeniakit Publisher
2021-01-01 11:05:16 -
Yıllık yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre geçen yıl en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatYıllık Getiri (%)
Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,04002235,61
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon8,50234334,44
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,06652332,75
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,05837431,57
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu8,80685830,66
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,04317458,79
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,03674343,06
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,73027641,06
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,30539435,52
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,08107434,86
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)6,638532109,74
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,12859699,76
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,08198392,95
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,05973691,63
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,11216389,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Tacirler Portföy Değ. Fon4,382248115,78
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,21797882,61
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,41385542,63
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,04094542,07
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,12123838,75
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,602734100,73
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,53659887,59
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,95983174,11
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,05865048,81
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,71793546,57
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,60201681,15
QNB Finans Portföy Altın BYF39,50331152,35
Garanti Portföy Altın Fonu0,12271550,90
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,06228150,48
Fiba Portföy Altın Fonu0,03663950,32
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,06169810,69
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,18390410,69
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,91596610,32
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,89432310,23
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu6,35790510,17
Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,009956-39,97
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,109730-2,76
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,055542-2,65


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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